波特蘭城市養蜂業蓬勃發展

（綜合報導）據5月份發佈的全國蜜蜂群落調查顯示，在2016年夏季至今年冬季期間俄勒岡州蜜蜂數量下降了32.3%，與全國平均水準33.2%相當。據非營利研究組織「蜜蜂知情夥伴關係」稱，運營較小的後院養蜂人損失更大，他們失去了45%的蜜蜂群落。

生境損失、疾病和農藥被認為是蜜蜂群落失常的原因，這種現象始於十年前，其特徵是在美國和其他地方大量的蜜蜂群落消失。雖然這種損失最近放緩，但混亂已經導致蜜蜂健康和數量的下降。這一個問題促使波特蘭地區的蜜蜂愛好者盡其所能幫助蜜蜂恢復數量並茁壯成長。他們在自己的後院和社區花園養蜂，有時照顧多個群落。

在全國範圍內蜜蜂衰落，而波特蘭城市養蜂盛行。波特蘭城市養蜂人是一個指導居民如何開始養蜂的組織，擁有2,300名成員。該組織的總裁比爾．凱瑟爾說，過去6年中人們養蜂的興趣持續增長。

該組織成員埃德斯塔德說「我認為城市養蜂現在是波特蘭的一個日益增長的趨勢，因為似乎有一部分人非常專注於找到一種可持續的生活方式，而這對社區來說很重要。蜜蜂真的很適合於這種理念。」

蜜蜂研究員拉米什．薩吉利表示，俄勒岡州的蜜蜂損失率通常遠低於全國平均水準。如果不是因為一種新的蟎感染和冬天更長的寒冷天氣，俄勒岡州的蜜蜂會恢復得更好。薩吉利還說：「我們看到蜜蜂死亡如此之快有種種原因，如農藥、花粉和花蜜缺乏多樣性等。」

除業餘後院養蜂人外，養蜂業教育也在普及。俄勒岡州立大學的養蜂人課程專案協調員說，排隊等待學習這一課程的人數還在不斷變長。