波特蘭城市以1112.5萬美元出售一號航站樓

（綜合報道）在經過三年多的努力之後，負責監督水務局和環保局的波特蘭市議員尼克．非士（Nick Fish）宣佈，經議多時的一號碼頭倉，本週一最終以1,112.5萬美元售出。新買家是Lithia Motors，這是俄勒岡州的財富500強公司，也是美國最大的汽車零售商之一，於幾乎所有汽車製造商都與Lithia Motor有著緊密的關係。

其成交價其實高於公司最初出價的1000萬美元，但較原訂的1,250萬美元的賣價為少，因為在驗房的過程中發現了一些結構性的問題。

尼克．非士市議員表示這是一場三贏的交易，包括保護稀缺的工業用地，創造良好的家庭工資工作，並為納稅人提供穩固的回報。尼克．非士表示，「我相信將此地轉交給Lithia公司手裡，一號碼頭倉將繼續成為我們海旁的一項重要資產。」

市長泰德惠勒也同意這一觀點，他說，「Lithia Motors是俄勒岡州重要的經濟參與者。我們知道他們將會充分利用這物業，為我們的城市創造出更良好的就業機會。」

Lithia Motors公司在18個州僱用了超過1.3萬民員工。該公司將其在波特蘭的業務全部集中在這面積有14.5英畝的物業內。該公司發展展的副總裁Mark Deboer說，「一號碼頭倉的發展使得我們公司能夠規劃未來，監製當前的運作，同時還可以在一個完全整合的設施中滿足客戶的不同需求。」

8月28日，環保局主任邁克爾喬丹簽署了文件，正式將這物業產轉讓給Lathia汽車公司，這也標誌著本市最大型的基建工程－耗資14億美元的大水管工程終告一段落。

在2016年，市議會投票決定考慮允許在財產上建立一個私人贊助的無家可歸的服務中心，不過因為某些因素項目被暫停。

在2004年，環保局以630萬美元的價格從波特蘭港務局購下一號碼頭倉，作為大水管工程的基地，工程包括在維拉米特河 的兩側建造了兩條大水管，同時亦安裝了雨水花園和其他的綠色工程來解決下水道的污水溢出並流到維拉米特河和哥倫比亞斯勞河的問題。

Lithia Motors公司的Mark Deboer表示，他們極為興奮能有機會使用一號碼頭倉航，及希望該公司能配合波特蘭市未來在綠色運輸方面的發展，並表示隨時準備與市政府合作，配合發展的同時又能為本市多元文化的人口創造一些可養家活兒薪資的就業機會。