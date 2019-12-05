波特蘭地區聖誕燈飾全攻略

(本報綜述） “又到聖誕，又到聖誕！”，波特蘭市面處處充滿節日氣氛。在此為大家推介本市最受歡迎的賞燈好去處，讓您一家大小歡歡樂樂地出動，享受濃厚的節日繽紛色彩。

先鋒法院廣場(Pioneer Courthouse Square)

被稱為波特蘭市大廳，位於市中心的先鋒法院廣場，每年都放有一棵高75呎的巨型聖誕樹，上周五已舉行了亮燈儀式，樹上14,000個燈泡震撼地突展光明，連同市中心街道上的燈飾，匯聚成一片豪華炫目的燈海。先鋒法院廣場亦在此節日期間舉行不同的活動，讓市民可盡情享受這一片亮麗的景色。

假日啤酒節於12月4日至8日舉行，參與者將在乾爽，溫暖的頂棚下進行競賽，頂棚覆蓋著先鋒法院大樓廣場，並享有璀璨燈飾。收費$ 40– $ 100 。

Tuba喇叭聖誕音樂會12月14日星期六下午1:30–3:00 舉行，屆時將有近300個喇叭號角色傳遍市中心。

Figgy布丁頌歌大賽(The Great Figgy Pudding Caroling Competition)12月13日星期五，下午5:30至7:30舉行，屆時有不同的合唱團在獻唱聖誕歌曲，角逐大會送出的$ 1,000的獎金。

孔雀徑Peacock Lane燈飾

自1920年代以來，在Peacock Lane這社區，居民自發地的布置燈飾可以說是波特蘭聖誕街燈的代名詞。多年以來，住戶將聖誕故事的場景、聖誕老人、雪人及聖誕樹等都裝飾得閃閃發光，美侖美奐，令人目不暇給。

開放時間：12月15日至31日－晚上6時至11時

地址：位於Stark 街及Belmont 街之間，在39街以東下一條街

peacocklane.org

溫馨提示：一帶的交通勢必擁塞，所以將車輛停在附近，跟家人朋友步行前往會是比較聰明的選擇。

石窟的聖誕 (Grotto)

自1988年以來，Grotto的燈節一直是波特蘭的慣例賞點。 節日展示了近160場音樂會，在美麗的燈光中融合了節日慶祝活動和寧靜的倒影。 這可能是世界上最大的聖誕節合唱節！ 孩子們可欣賞戶外歌頌，觀看木偶戲並與小動物互動，確是十分有趣歡樂的親子活動。



成人$ 12，3-6歲兒童$ 6，2歲及以下兒童免費

11月29日至12月30。 下午30：5-9：30 （聖誕節關閉。）

在第85街和Sandy進入

503-254-7371

thegrotto.org

ZooLights(動物園燈展)

最具節日氣氛，適合一家老幼同往的俄勒岡動物園(Oregon Zoo)，一年一度燈展現正登埸。

動物園現在超過一百五十萬盞耀眼的燈飾正給遊客全新的動物園體驗。除了參觀各種大小動物外，遊客還可以乘坐最受歡迎的小火車，並享用各種美食車的小食和現場的音樂表演。小朋友除了玩最喜歡的旋轉木馬，還可與聖誕老人合影。

日期：Nov 29 – Jan 5 (12月25日關閉)

票價：12至64歲17.95元，3至11歲12.95元，65歲以上15.95元，0至2歲免費

時間：下午5點至晚上9點

地址：4001 SW Canyon Road, Portland

www.oregonzoo.org/visit/zoolights

聖誕船遊行(Christmas Ship Parade)



聖誕船來了！ 每年有64艘船艦隊沿著Willamette河和哥倫比亞河航行。 飽覽沿途風光，看著燈光閃耀。 屆時，遊客可近距離觀看聖誕節船隻，與船長會面，拍照，與聖誕老人見面，或者只是簡單地和家人一起享受節日的美好時光。

穿暖和一點，與家人朋友出遊，享受濃濃的聖誕氣氛吧。

時間：12月5日至22日

費用：免費

PIR冬日樂園



《今日美國》稱其為“十個家庭看聖誕燈的好地方之一”。 在整個西北太平洋地區被公認為“密西西比州西部最大的節日燈展”。

自1993年以來，穿越冬季仙境之旅已成為許多家庭，朋友和社會組織的假日傳統，以慶祝假日季節的精神。 可以欣賞到該地區最壯觀的自動駕駛燈飾，並可以在自己舒適的車輛上觀看250多種彩色燈光場景和許多完全動畫的場景。

自從冬季仙境之旅以來，已有超過200萬人次參觀。

開放時間：即日起至1月4日

入場費：$7 – $60.

Location: Portland International Raceway at 1940 N Victory Blvd Portland

winterwonderlandportland.com/general-info/

阿斯彭草原燈火通明(Aspen Meadow Celebration of Lights)



將您的家人和朋友帶到俄勒岡州的Colton，並在這個神奇季節的視野，聲音，氣味和感覺中得到歡樂。 看看每個獨特設計的區域反映今年的主題“夢想成真”。

日期：開始於12月14日至26日。

免費入場。

位置：俄勒岡州科爾頓市24232 S. Upper Highland Rd

網址： www.aspenmeadowlights.com

Wenzel Farm上的夢幻步道(Fantasy Trail at Wenzel Farm)



您可能在萬聖節來過，但是不要以為您已經看足夠了。 夢幻小徑上的聖誕節是全新的體驗！ 樹林沿木質小路裝飾著成千上萬燈火，還有一座40英尺長的城堡等待著您-配有隧道，迷宮，吊橋等等！ 準備茶點，盡享聖誕節魅力。