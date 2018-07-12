波特蘭國際機場六連冠　再度登上「全美最佳機場」榜首

（本報訊）美國旅遊雜誌Travel + Leisure每年都按旅客的投票，評選出那一個是美國國內被旅客公認為最好的機場。

Travel + Leisure雜誌是旅遊業界的風向標，讀者有400多萬，遍佈世界各地。周二，雜誌宣佈今年全美的最佳機場排名，波特蘭國際機場再次榮登「全美最佳機場」榜首，今已是自2013年以來，連續第六年獲此殊榮。

該雜誌指出，現今世代的旅客，對旅遊時所到的地方，講求的是體驗該地方的特色。之前，機場內的商店大部份都是國際名牌店，見不到本土的商店。但近年情況已有所不同，有不少旅客喜愛的機場，其客運大樓內的店舖已轉向支持本地的商舖，使旅客在踏入當地機場一刻到離開時，都能完全被本地的文化和美食所包圍，特別是那些屬於當地品牌的美食。

波特蘭國際機場能夠連續六年拿下這冠軍地位，與機場內的店舖，餐廳，甚至是極受本地市民愛戴的特別圖案地壇等都有密切的關系，整個機場都給人一個「友善」的感覺。Travel + Leisure雜誌提到，波特蘭國際機場在安檢方面，為旅客提供的一個極之暢順的體驗（有旅客指在這裡過安檢特別好）、商店內的商品價格都是可負擔的、及沒有機場附加費等。美食和娛樂方面更是切合旅客的要求－地道。客運大樓內的食肆有不少都屬本地製作的口味；又設有不同的娛樂節目予候機的旅客打發時間，包括一小型電影院，有本地的音樂節目表演，亦有藝術展覽等。

波特蘭港口局總監Curtis Robinhold 在新聞稿中表示：波特蘭國際機場（PDX）再次榮登最佳榜首，全有賴一班超過一萬名員工的團隊，他們向旅客所提供的服務，是難以在別的地方能找到的。他又說：我們這團隊的關懷精神，再加上機場內多家餐廳和商店的服務，為PDX豎立了一個富有愛心和友善的形象，反映出我們這地區的最佳服務。

2018年「全美最佳機場」排名如下：

一．波特蘭國際機場

二．Indianapolis國際機場

三．Minneapolis-St. Paul國際機場

四．Tampa國際機場

五．Pittsburgh國際機場

六．Austin-Bergstrom國際機場

七．Savannah/Hilton Head國際機場

八．加州橙縣的John Wayne 機場

九．Palm Beach 國際機場

十．Dallas Love Field