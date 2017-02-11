波特蘭同源會新春晚宴政商云集　共慶新春 亞裔樂隊團長譚仕文獲《波特蘭同源會公民獎》

（本報訊）波特蘭同源會於上周日（5日）假黃上皇海鮮酒家隆重舉行了成立九十六週年暨新春聯歡晚會，宴會上，來自本州的政界商界云集，同慶新春。

當晚出席晚宴的二百多名賓客中，有多位來自政界、商界、社會賢達及本地僑團首領、代表等，其中包括有從西雅圖遠道而來的駐西雅圖台北經文處處長姚金祥、州參議員Michael Dembrow、州參議員Alissa Keny-Guyer、州眾議員Lew Frederick、市長辦公室代表、市議員Nick Fish等。

在李氏龍獅團的瑞獅演出後，由駐西雅圖台北經文處處長姚金祥負責採青下，晚會正式宣佈開始。

晚會先由波特蘭同源會主席Kent Lee 講話、他感謝社區各僑團、政商各界，多年以來為推動同源會的會務發展所給予的慷慨贊助與鼎力支持。他又匯報了波特蘭同源去年的成績。

第一是在應馬麗珍在過去多年來的努力下，終於成功在去年爭取向本州要求將美國華人早期歷史寫入本州的教科書，因為這等歷史是屬於美國的歷史。將華人在美國早期經歷的排華法案，以及修建美洲大陸鐵路的歷史加入到教學內容中，通過普及這段歷史，幫助建立包容多元、尊重人權的社會。

第二是在去年的選舉年中，與本地華人機構的合作下，成功為二百多名華人成功登記成選民並為這些不太懂英文的華人舉辦了一場選票解說會，協助他們了解議題並即場投票。

市議員Nick Fish亦被邀上台，他的講話特別衝著新任總統的反移民政策而來，Nick Fish 說他的母親和父親的家人都是移民，移民來美的目的是要有更好的生活。他又指出，當我們想到在美國有關中國人、日本人的歷史及現在的穆斯林，大家對美國都有貢獻，他們都是我們的鄰居。Nick Fish 強調波特蘭永遠歡迎所有族裔的人士，並承諾，只要他還是市議員，市政府都無懼被切斷聯邦撥款，我們會用本地的稅收來服務本地的居民。

慶祝晚宴上，波特蘭同源會主席Kent Lee和董事應馬麗珍，向本市的亞裔搖滾樂隊Slant 的團長譚仕文（Simon Tam）頒發了2017年《波特蘭同源會公民獎》，以表彰他在爭取樂隊名稱註冊成商標一事上的努力，爭取言論自由的權利。

Slant這是一隊全部由亞裔歌手組成的搖滾樂團，由譚仕文於2006年在波特蘭市組成。這個樂團取名「The Slants(斜眼)」，在美國俚語中有低貶亞裔的意思，因此引起這場打到聯邦最高法院的官司。在2011年「The Slants」想將樂團的名字登記註冊，以保護樂團的名字，但遭聯邦專利商標局拒絕，理由是：這個名字「蔑視亞裔族裔」，譚仕文不服，上訴，在2015年12月獲得聯邦上訴法庭同意，他們的樂團名字並無毀損族裔的意思。但政府卻不同意，把「The Slants」告上全國最高法庭。司法部說，聯邦專利商標局並不是禁止「The Slants」受到憲法保護的言論自由權，而是政府不允許「種族歧視的言詞，宗教性的侮辱及褻瀆的言語。這場官司估計會在今年六月有結果。

晚會上還有為籌募獎學金而進行的拍賣活動，又邀來了一班曾參加過每年的青年領袖訓練活動的年輕人，講述見證，由應馬麗珍唱投籌款，作為『青年領導人培訓』活動的經費。