波特蘭同源會三個獎學金現已開始接受申請 全國論文比賽三月進行　現接受報名

（本報訊）波特蘭同源會宣佈，該會的獎學金及全國論文比賽開始接受申請。獎學金方面，除往年的李志榮紀念獎學金（Fred G .Lee）和Tiffany Wang 藝術獎學金外，今年新增一個David Lee Quan 紀念獎學金。而比賽方面亦增多了一個全國藝術比賽。

各項的申請如下：

李志榮紀念獎學金（Fred G .Lee Memorial Scholarship）

第一名將可獲每年一千元，共四千元獎學金；及另外兩名優勝者每人可獲一次性的一千元獎學金。申請人必須在俄勒岡州或華盛頓州Clark 縣的高中畢業生，最少中一個獎學金將給予準備在俄勒岡州或華盛頓州供讀大學的高中畢業生。申請人不一定要華人血統，但父母必須有一方是波特蘭同源會會員。可到網頁 www.cacaportland.org 填寫申請表格，申請截止日期2017年4月11日。

David Lee Quan 紀念獎學金

這個新增的獎學金將給予在大學準備選修醫科學的高中畢業生，金額為一千元。

C.A.C.A.論文比賽

歡迎所有高中生參加比賽，此項比賽的目的是透過優良的英文寫作技巧來協助年輕人建立領導才能，同時讓學生來表達出其清淅的思維和思考的能力，題目將會是目前國家最受關注的議題之一。比賽要求參加者在兩小時內，用500字來寫作大會當場給予的題目。這項比賽的評審是來自同源總會的評審委員。

比賽日期是2017年3月4日上午10時，報名截止日期：2月27日。

Tiffany Wang 藝術獎學金（Tiffany Wang Arts Scholarship）

這項獎學金是給予就讀9年級至11年級，對參加暑期藝術課程感興趣，家境有困難，在藝術方面有天份的高中生。這項獎學金共有兩個，每個金額500元。

全國藝術比賽（National Art Competition）

在美國的華人和華裔社區一直在轉變，我們的生命旅程是充滿希望和夢想，參加者須就“Our Community, Our Future”（我們的社區，我們的將來）為題，創作藝術品來表達“社區對你的意義，和你對你社區的未來有那些希望” 。

截止報名日期：2017年4月30日。

欲了解更多有關以上獎學金的詳情，請瀏覽波特蘭同源會網站www.cacaportland.org，並從網站下載申請表格。