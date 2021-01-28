波特蘭各區針對商戶的破壞和盜竊案激增
（本報綜述）在波特蘭市，破壞的行為激增50%，而其他的財物盜竊情況也不斷在增，有商戶更是接二連三的被賊人光顧，情況似乎已不能受控制，令到不少商戶非常擔心，有些更考慮關門吧了！
根據本地一家窗戶維修公司，從未見過這樣的一個時代。
該公司負責人說，他們的緊急工作組幾乎每個周末日都要隨傳隨到，有些周末日甚至要每天花15個小時，為受破壞的商戶用木板封上窗戶，因為有太多被破壞的商戶，該公司在去年夏天時，需一個半月時間才能為客戶換上新的玻璃門窗；在冬天時間，客戶的等待時間已縮短至兩到三周。
有些接二連三被賊人光顧的商戶，與其再次被砸碎，不如選擇暫不更換玻璃門窗。
商戶埋怨，每次店舖被賊人破壞後，警察一是很晚才出現，一是甚至不出現；同時在這疫情的艱辛經營的期間，店主都要花費更多在防疫措施方面，再加上收入大不如前，這些不停的盜竊和破壞行為，令他們繼續蒙受更大的損失。
在過去最少9個月的時間，全城的商舖盜竊案都在爬升。波特蘭警察局的數據顯示，從2020年3月至11月，波特蘭市內的破壞行為報告上升了47%，而入室盜竊的報告則上升了32％。隨著盜竊案的增多，警方的回應時間也增加了，從2020年7月到11月，警員平均要87分鐘才能回應入室盜竊案，在2019年是44分鐘，增加了近一倍。
波特蘭警察局發言人帕什利中校說，自大流行開始以來，本市的犯罪活動呈上升趨勢，但警方根本沒有足夠的資源來充分應對犯罪活動。他說，到2020年下半年，大約有100名警隊成員離職，目前波特蘭警對只剩下850人。帕什利說，對於整個波特蘭市來說，這數目太少了。加上去年每天晚上的暴亂，警方被迫將警員從日常工作中抽調到示威活動中，這迫使其他受害人只能在等，有時甚至在受到生命威脅時也要等。
惠勒市長辦公室發言人貝克爾表示，市長意識到針對商戶的犯罪行為有所增加。他說，警方正在增加巡邏人手，希望在未來幾個月內有365名巡邏人員。他還說，市長已要求警察局和緊急通信局評估對911電話的回應時間。
貝克爾表示，他們正在處理該報告，以確定是否可能需要進一步的資源和戰略調整，以增強本地商戶和鄰里商業區的安全。
除了在這覲難時間盡力維持生意外，不停被賊人光顧和破壞實在令商戶百上加斤，而且感到沮喪。商戶希望市政府能早日採取具體的行動，以保障商戶和市民的安全。