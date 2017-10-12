波特蘭台灣鄉友會舉辦慶中秋聯歡晚會 民歌演唱 幸運抽獎 其樂融融

（本報記者俄廣才攝影報導）波特蘭台灣鄉友會2017慶中秋聯歡晚會，於10月7日晚在黃上皇海鮮酒家舉行。駐西雅圖經濟文化辦事處文教中心主任陳福永與夫人，以及本地各界中西嘉賓近兩百人出席，場面熱烈。

李哲元會長首先致歡迎詞，他感謝專程從西雅圖前來的陳福永主任與夫人，以及本地各界來賓的光臨。他表示，能夠與各位鄉友、親朋及嘉賓在海外團聚一起共度中秋佳節，是一種值得珍惜的福分，這也是鄉友會每年於中秋佳節舉辦聯歡晚會的主要原因。

李會長還特別感謝各贊助商家多年以來的大力支持，以及理事會義工為籌劃本次活動所付出的辛勤努力。

李哲元向大家介紹了2018年度新一屆會長丘育燕女士和副會長張文龍先生。丘育燕女士曾於2010年擔任台灣鄉友會會長，她的再次出任會長贏得了與會嘉賓們的熱烈掌聲。

晚會上，李會長代表台灣鄉友會，向林翊廷、劉楚楨、吴依庭、蔡欣彤等四位學習成績優異應屆高中畢頒發了獎學金。目前，林翊廷已就讀於UPenn（University of Pennsylvania），劉楚楨就讀於UC Berkeley，吴依庭就讀於Columbia University，蔡欣彤就讀於PSU。

陳福永主任在致賀詞時表示，非常高興能夠與波特蘭的鄉友們共慶中秋佳節。波特蘭台灣鄉友會藉助中秋佳節舉辦聯歡晚會，讓鄉友們團聚在一起，增進交流與聯誼。同時鼓勵新一代青年踴躍參加我們的活動，讓僑社的力量不大發展壯大，薪火相傳，這正是我們所共同期待的。

李哲元會長演唱的《上海灘》，拉開了聯歡晚會卡拉OK歌曲演唱的序幕，陳主任一曲興致高昂的《廟會》更是博得了滿堂喝彩。隨後，多位鄉友輪番獻歌贏得了掌聲陣陣，現場氣氛喜慶熱烈。

在豐富多彩的幸運抽獎活動中，鄭桂玲獲得了晚會最高獎項「主任獎」，莊旻諭獲得了「會長獎」。

波特蘭台灣鄉友會2017慶中秋聯歡晚會，由2018年度會長丘育燕女士主持。

波特蘭台灣鄉友會成立近四十年來，遵循「時時關心台灣，處處服務同鄉，為促進鄉友之間的互助團結、和諧發展而努力」的宗旨，每年都舉辦農曆新年晚會、端午節野餐、中秋節晚會等。並不定期舉辦保齡球比賽、專題講座、登山健行、夏季旅遊、及卡拉OK茶會等活動。

竭誠歡迎鄉親朋友們加入台灣鄉友會。詳情登陸：www.tfa-portland.org。