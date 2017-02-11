波特蘭台灣鄉友會熱鬧舉行2017雞年春節暨民俗活動聯歡晚會

（社團來稿）波特蘭台灣鄉友會於二月四日星期六晚假紅茶館舉行盛大的雞年春節暨民俗活動聯歡晚會。駐西雅圖台北經濟文化辦事處副處長吳鎮祺，僑務促進委員李先興、劉政賢、陸璋，李氏宗親會主席李汝堯等，及200多位中、美鄉友共聚一堂，都前來參加宴會; 現場高朋滿座，勝友如雲，嘉賓雲集，盛況空前。

首先兩位晚會主持人郭啟忱和莊蕙彬請新任會長李哲元致辭。李會長向所有來賓拜年，並感謝廣告贊助商長期對台灣鄉友會的支持；他感謝辦事處及各社團代表的蒞臨，也推崇理事張仕慶、李先興、高梅玲等以及其他義工們為籌備晚會所做的無私奉獻, 希望大家繼續齊心協力，推動會務的持續發展。接著波特蘭中華會館的舞獅節目為晚會打開序幕，三頭瑞獅隨著喧天價響的鑼鼓聲騰跳起舞，將春節的氣氛昇高到淋漓盡致。舞獅團意猶未盡，又表演了一場「馬舞」，讓全場來賓感到喜氣洋洋，大家紛紛鼓掌叫好，情緒高昂。

吳副處長致辭表示鄉友會多年來在歷屆會長們的領導下持續不斷地成長，以服務僑胞為宗旨，意義重大。如今適逢雞年，「風雨如晦，雞鳴不已。」他呼籲年輕一輩的鄉友承先啟後，戮力以赴，勇於接掌會務。希望海外鄉親今後能更加團結一致，相濡以沫。隨後李哲元邀請所有理事義工們都上臺和吳副處長及貴賓們合影留念。

晚宴佳餚豐盛，與會人士高談闊論，杯盤狼藉，觥疇交錯，賓主盡歡。隨後卡拉OK表演開始，吳副處長率先為大家演唱了一曲「廟會」，令大家不由地想起在台灣過春節的濃厚氣氛，獲得全體來賓熱烈的掌聲。接著李會長發雞年紅包給年長耆老；每一位長者領了紅包以後都笑逐顏開。當晚的節目非常豐富，包括87歲前大陸國家一級演員鐘宜淳老師表演的湖南花鼓，波特蘭中文學校學生的「新疆舞蹈」、「綵帶迎春」、「扯鈴表演」，加上「聞雞起舞」、「金雞獨立」兩項遊戲，以及猜謎遊戲；趣味盎然，所有嘉賓、演出者、或參加者都樂在其中。

舞台邊擺滿了許多色彩繽紛的禮物供會員鄉友們摸彩。除了普通獎以外，吳副處長代表駐西雅圖台北經濟文化辦事處贈送「處長獎」紅包一個，西雅圖華僑文教服務中心陳敏永主任贈送「主任獎」，鄉友黃興泰先生捐贈特別獎，鄉友盧煥輪先生捐贈12瓶自家酒莊釀造的美酒。另外，耀揚實業的兩位代表帶來一個迷你iPad，加上台灣鄉友會的會長獎-惠普公司15吋觸屏筆記型電腦一臺。摸彩過程緊湊刺激，每開一獎，嘆息與歡呼之聲不絕於耳。最後得大獎的幸運兒名單如下:主任獎: 姚金琍;處長獎:張榮吉；耀揚特別獎:劉漢秋;會長獎:Frank Tien。

抽完大獎之後，節目進入尾聲，許多鄉友們紛紛獻唱卡拉OK歌曲，而場邊的鄉友們則自動走到舞台前面，隨著音樂和歌聲婆娑起舞，演唱者音韻悠揚，歌聲繞樑，舞蹈者步履如風，其樂融融，徐徐地結束了這場盛大的雞年春宴。

波特蘭台灣鄉友會成立近40年，其宗旨是，時時關心台灣，處處服務同鄉，為促進鄉友之間的互助團結，和諧發展而努力。該會每年都會舉辦新年晚會、端午野餐、中秋節餐會，並不定期舉辦保齡球比賽、專題講座、登山健行、和夏季旅遊等活動，歡迎更多的鄉親朋友們加入台灣鄉友會，詳情請至波特蘭台灣鄉友會網站查詢 www.tfa-portland.org。