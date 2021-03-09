波特蘭可能會出現更多的自動測速照相機

（本報綜述）波特蘭運輸局（PBOT）提出一項提案，建議州立法，在波特蘭市內經常發生交通意外的街道上，安裝更多的自動測速照相機。官員指這「影快相」的設備效果顯著。

目前，波特蘭市共有8套自動測速照相機安裝在四條經常有撞車意外的主要街道上。在2020年，被這些自動測速照相機偵測到超速而發出的罰單有超過7萬張，最普通的是超速了11-20咪，司機要付170元罰款。

波特蘭運輸局發言人里維拉指出，每次完成安裝這些自動測速照相機後，汽車超速行駛的情況可在數周之內大減75%至95%，這可以說是立竿見影的。

這條2530提案是由本州眾議員傑夫·雷登（Jeff Reardon）所提出，他說：“這法例不僅通過教育和執法帶來積極的影響，而且還能消除過往因截停汽車票控所帶來的種族針對的問題。”

採用這方式，可省下了截停車輛的人手和資源，但每張罰單仍然要經過警務人員審查，然後才寄出。

有市民認為增加自動測速照相機是政府增加收入的手法，但州法律規定，由自動測速照相機所產生的任何收入都必須用於設備融資或用來改善指定的交通事故高發道路的安全。因此，這不應說是本市的賺錢工具，而只是一個改變遊戲規則的方法，令到司機們減速行車，讓道路變得更安全。

20咪車速：發生傷亡事故的機率是10%；

30咪車速：發生傷亡事故的機率是40%；

40咪車速：發生傷亡事故的機率是80%。