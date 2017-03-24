波特蘭區內大學與市政府攜手興建1億美元新學術大樓

（本報綜述）波特蘭州立大學(PSU) 在2015要求州議會通過撥款1700萬美元，幫助其教育學院興建一個新的院舍，一直未有消息，但日前，這計劃已漸露曙光。

周一，波特蘭州立大學校長Wim Wiewel舉行了新聞發佈會，並向外宣佈，他們將與其他機構，包括俄勒岡醫科大學（OHSU）、波特蘭社區學院（PCC）及波特蘭市政府聯手合作，在校園外圍，位於西南第四大道(SW 4th Ave)和蒙哥馬利(Montgomery)街的停車場上，耗資一億元，建打造一個公共衛生、教育大樓，和城市服務的中心。

波特蘭州立大學校長Wim Wiewel表示，去年夏天，這計劃的合作夥伴，經過多年的籌劃後，選擇退出合作，當時他感到極度失望，因為其退出，多年來在籌劃的集資模式完全消失了，而大學方面要另覓方法籌集1,500萬元的項目經費，或者大幅縮減預算金額。

Wiewel校長表示，他自2008年上任後，一直為不同的項目籌款，他已厭倦了再向善長們要求捐款，資助這項目。 所以，今次他決定採取一個不同的方式去籌集資金。

在新的思維當中，他意識到一個存在已有兩年的合作夥伴關係：OHSU-PSU公共衛生學院。

這個在2014年推出的聯合學院，至今仍未有一個永久校舍。這課程雖然仍在等待認證，但目前已有大約1500名本科和研究生就讀。學生和教授分佈在這兩間院校內。去年秋天，PSU決定為這課程尋找永久院舍。去9月，PSU聯繫OHSU校長Joe Robertson（羅伯遜），提出第四大道和蒙哥馬利街的位置作為聯合學院院舍。羅伯遜同意這個計劃。羅伯遜週一在波特蘭州立大學校園的新聞發布會上說，「我們非常高興能成為這一發展的合作夥伴。」

兩院校將共同為該項目籌集1500萬美元。

出席週一的新聞發佈會，除了PSU 的校長Wiewel外，亦有OHSU校長羅伯遜，PCC校長Mark Mitsui和波特蘭市長Ted Wheeler。

估計在這多方的合作下，這座仍在設計中，位於市中心的新教育大樓將在2020年落成。整座大樓高七至九層，將會是市內最大的學術大樓之一。

新大樓將會是教育研究院和OHSU-PSU公共衛生學院的新校舍。計劃中包括一社區牙科診所，行為健康服務，並在地下層設有餐廳和零售商鋪。

另外，波特蘭市政府已承諾將租用這棟大樓，作為新的部門的所在地，市政府可能通過發行債務籌集1500萬美元購下32,000平方英尺的空間。如果需要額外的辦公空間，市政府會考慮用兩層。

PCC預計將其牙科衛生學院從西南邊的校園搬到這棟新大樓內。學校將使用納稅人在2008年批准的債券，支付1500萬美元，作為佔用大樓三萬呎的費用。

預計，求州議會通過撥款1700萬美元的題案將輕易過關。惠勒市長表示：「如項目不獲通過撥款，我會感到非常驚訝。此項目是俄勒岡州高等教育協調委員會的優先處理項目，優先次序甚至高於俄勒岡大學1億美元的科學學院和俄勒岡州立大學在Bend市擴張校園的6900萬美元的請求。」

波特蘭州立大學校長Wim Wiewel表示，現在萬事皆備，只欠州立法會通過撥款。