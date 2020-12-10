波特蘭再發500元援助金 今次以抽籤形式派發 10日下午3時至6時上網申請

（本報訊）波特蘭市政府再一次為受到新冠疫情而影響生計和健康的市民發放500元現金援助，有需要的市民可在10日（周四）下午3時至6時到www.pdxassist.com申請。今次與之前不同，不會是先到先得，而是先申請，然後透過抽籤來決定誰可獲得這援助。

上兩次的援助金申請非常踴躍，有很多真正有需要的市民都無緣拿到援助。市政府今次再發4,000張500元的現金卡，希望能幫助有需要的市民，這現金卡可用於家庭的食物、藥物、租金、交通及其它家庭開支等的緊急需求。

申請人必需是18或以上，居住在麥魯瑪縣波特蘭市，因疫情導致收入損失或有健康風險，收入水平低於本地區收入中位數的80%。（一人家庭：年薪不超過51,600元；2人家庭：不超過58,960元；3人家庭：不超過66,320元；4人家庭：不超過73,680元；5人家庭：不超過79,600元；6人家庭：不超過85,520。）

每個家庭最多可有4人申請。申請人不會被問及有關公民、銀行或社安號等資料。

被抽中獲取現金卡的申請人將在12月30日前獲得通知。

如你急需要有援助，但卻不是居住在麥魯瑪縣波特蘭市的人士，可撥211查詢其它獲得援助的計劃。