波特蘭公立校區舉行年度表彰大會 三十一位亞太裔優秀學生榮獲嘉獎

（本報記者俄廣才報導）5月17日晚，波特蘭公立校區家庭與學校合作伙伴關係委員會舉行2018年度亚太裔優秀学生資格認證暨表彰大會。

俄勒岡州參議員、州眾議院代表Michael Dembrow，俄勒岡亞太事務委員會前主席應書琪，波特蘭學區總監雷格羅，波特蘭公立校區家庭與學校合作伙伴關係委員會主任Khanh Le等嘉賓應邀出席，並先後致辭表示祝賀。

俄勒岡亞太事務委員會主席應書琪在表彰大會上宣讀了由俄州州長布朗 凱特簽署的賀信，並特別代表州長向取得傑出成績的高中生表示衷心祝賀。他在致辭時鼓勵學生們努力學習，熱心倡導亞裔美國人的平等權利。指出：學生們將是社區未來的領航者。

應書琪為每一位獲獎學生頒發了俄勒岡亞太事務委員會的賀信。同時與波特蘭公立學校負責人Antonio Lopez一起，為優秀學生頒發了獎狀。

共有來自Benson、Cleveland、Franklin、Grant、Madison、Roosevelt、Jefferson等多所高中的31名學生獲得了2018年度亚太裔優秀学生資格認證。

獲獎學生一一發表獲獎感言，感謝學校和老師們的幫助以及家長支持，對獲得的這份榮譽十分珍惜。表示將再接再厲努力學習，爭取取得更好的成績。

波特蘭公立校區委員會舉辦年度嘉獎儀式，表彰亞太裔高中學生所取得的傑出成績，並且鼓勵他們刻苦學習、克服困難，致力於社區服務和發揚勇於進取的奮進精神，增強所有亞太裔美國公民的責任感。（圖片由波特蘭公立校區委員會提供）