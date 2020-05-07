波特蘭公立學校通過每周上課時間減至四天



（本報綜述）波特蘭公立學校校董會在周二的會議中一致通過，即時起至7月，學校的上課時間每周改為四天，由周一至周四，這表示老師不會在周五上課。

受到新冠疫情的影響，波特蘭公立學校需要大幅削減開支，這項決定，可省下20%的教師薪金。

波特蘭公立學校的首席人力資源官員Sharon Reese 表示，校區有80%的財政預算是屬於教師的薪金和福利。她相信下學年的一天在校上課時間，較目前一天的在線上課時間更為寶貴，特別是對一些得不到應有服務的學生來說。

校區這決定不單能省下金錢，這也使教師得到更多的收入。因為合資格的教師可透過俄勒岡州工作共享計劃（Work Share Oregon Program）獲得聯邦政府派發每周600元的補助。校區指出，這是一個雙贏的局面。

對這個消息，有家長表示不同意。

兒子是一名二年級學生的家長表示，她原是一名餐館僱員，對校區利用聯邦政府的補助來補貼員工被迫的休假，她認為是絕對荒謬的，並指這是屬於偷竊行為，是不對的。給老師多休假以節省明年的預算就是不對。這名家長指出，聯邦的補助旨在幫助那些因雇主被迫停業而無失去工作的人。已有不少失業的人士至今仍無法進入系統領到失業金，校區這做法使原來已近乎崩潰的失業金系統百上加斤，使到真正需要那些失業金來過活的人士將更難獲得幫助。再且教師們仍繼續在領工資，退休金，保險等，現在還有每周一天的休息，家長說：這真是令人髮指！

在當晚的校董會中，有多名教職員也聽到類似的聲音，校董會和所有教師工會最後一致通過決案。估計其他校區也將會考慮類似的議案。