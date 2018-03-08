波特蘭公立學校校董會將取消遲上課及11月的學校假期

（本報綜述）波特蘭公立學校校董會正考慮從2018-2019學年起，取消周三早上遲上課和提早下課的時間表及取消11月的多天學校假期，校董會表示，希望這改動能讓父母們更容易照顧子女。

在上月底的校董會上，校區的學監格雷羅（Guadalupe Guerrero）提出了以上的修改建議，他稱這是一個以學生為中心的家庭友善的時間表。

格雷羅聯同校董會就更改學區時間表向持份者徵求意見，希望在下學年取消遲上課和提早下課的政策，藉此強調每星期都維持有五天不間斷的教學時間。

格雷羅亦關注到大家經常說的「11月放假月」，多年來，波特蘭公立學校在11月份的每星期都是只有三或四天的上課日。校董會考慮取消這些每周的長假期，取而代之，在感恩節放假一星期，這樣將令家庭更容易計劃他們的假期活動。

校董會亦希望學校的時間表能與其他本地的高等教育機構的時間一致，好讓那些在學校工作的大學實習生更容易適應；也使有大學生和十二歲以下兒童的家庭更容易計劃一起休假的時間。

格雷羅亦指出，他們也希望能在年終考核試之前，學生得到最多的指導。

校董會提出盡量不要在星期一或星期二作為學期的完結日。關於下雪天的停課，如有必要，將盡量安排在學期尾補課。