波特蘭公立學校最快在1月25日重開 先開放16間小學　學生每天回校上課兩小時

（本報綜述）波特蘭公立學區宣佈，學生可望最快在1月25日可回校上課。學生每天最多回校2個小時，課室最多容納20人。但考慮到大多數波特蘭學校的規模，這數目可能會調整到13-15人。

學區的學校主管伯德，在周二晚的波特蘭校董會議上公開了學校的重開計劃。他說，第一批回校的是學習需求最大的幼稚園至三年級（K-3）學生，接著是在本學年首學期成績表現不佳的6-9年級學生，然後才到需要爭取畢業所需學分的11和12年級學生。

伯德說：“我們將從16所小學開始，其中有10家附設有托兒服務，再加上我們的6所CSI（綜合支持和改善）小學，”“而且我們還將有兩所中學準備讓學生收復學分，並且我們亦正在與中學校長合作。”

學區的學督格雷羅表示，該計劃是按照布朗州長於1月19日提出的指南作更新，疫苗的接種以及學校能否提供現場測試的能力等來訂製的。

伯德表示，開課的目標日期在1月25日左右，日期未能確定下來是因為學校需時間準備。這包括要移動或拆除傢俱，來配合社交距離的要求；校長必須制定進出校舍的路線，及撥出空間臨時安置有症狀的學生或教師。

伯德強調，面對面的學習目前來說只能說是輔助，而不是取代目前正在進行的全面遠程學習。主要原因是，學區希望盡可能為最多的學生服務，但卻要確保在安全情況下操作。伯德指出，今次學區是特意有這樣的安排，因此，當第一小組學生回校上課時，根據實際的情況，再逐步擴大部署的範圍。

州長布朗於12月23日向州衛生和教育領導人發布了新指令，以促使更多學生返回校進行面授學習。 她說，從1月1日開始，重新開放的決定將由各個地區和學校在當地做出。俄勒岡州的學校指標只作參考，而不是強制性的。

州長表示，她希望學校能在2月15日之前過渡到面對面的學習。但有教師表示，在疫情轉好前，他們不準備回校上課，說是為了保護孩子的安全。

有小學老師表示，讓孩子重返校園根本不安全，強迫孩子戴口罩或保持社交距離更是不現實的想法。

州長已宣布由1月23日開始，提前為教育工作者（幼兒至12年級）接種疫苗。

早前宣佈學區內的10所公立小學將於2月25日重開的奧斯威戈湖學區，遭到代表該學區教師的反對，工會並公開聲明中怒斥這是殘酷而危險的行動。工會主席表示，老師想念他們的學生，但他們更想安全地活下去，不用為殺死家人或令學生染病負責。他說：“我們應該等待疫苗上市，或者至少要按數據來作出回校與否的決定。”

該學區是本州去年3月出現首宗確診病例的地點，也是全州首家因新冠病毒要關閉的學校。

現時，奧斯威戈湖學區亦是本州首批準備好讓大批學生回校上課的學區之一。其實，學區內的學校，一直有提供某程度上的面授課程。他們選定一些在家學習有困難的學生，例如上網問題或是英文不是母語的學生。他們表示目前有150名學生回校上課，現只不過是將學生人數增加。

該學區的回校次序依次分別為：幼稚園、一年級、2/25日前所有小學生，初高中生仍維持網上教學。

奧斯威戈湖學區所在的卡加瑪士縣近期的感染率是6%，低過州政府最低要求的8%，但教師們表示心情非常矛盾，一方面希望學生能早日回校上課，一方面卻害怕大群學生回校，會增加疫情風險。大部份的老師均希望學區能考慮在老師和教職員們全部接種疫苗後才重開。

在上周五的新聞會中，州教育局長表示，每家學校在重開面授之前必需要提交一個定出所有安全措施的藍圖。然後每星期五校方均要提交報告，讓教育局密切了解每家學校的情況，這份報告將放在教育局的網站，讓公眾查閱。

現時，全州平均已有15,000名學生是回校學習的，官員表示，這證明了學生在學校傳播病毒的機會極低。