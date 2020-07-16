波特蘭公立學校初定9月14日開課　為安全將採用混合形式上課



（本報綜述）盡管還未能確定屆時的疫情會如何，波特蘭公立學校經過連月來的商討，日前已宣佈初定在9月14日正式開課，為了安全起見，校區將採用混合形式上課，每周學生只需有兩天要親自到學校課堂上課，其餘時間仍會採用遠程授課。

就讀校區的學生和家長們，由9月2日開始可透過網絡向老師獲取個別輔導及在正式開學前進行科技測試，確保能順利操作遠程學習。

校區的官員已訂好下學年的計劃，但提醒家長們，子女能否親自回校上課則有待衛生官員的批準。官員在給家長們的信件中表示：我們的學生、家長和職員必需明白，學校只會在衛生專家說安全，才會重開學校；如果學校不能在安全的情況下開放，這樣所有教學均需採用遠程方式。

根據建議中的重新開放計劃，校方將為教師們提供兩星期的培訓，學習如何使用在線教學工具，並幫助學生及其家人適應長期的遠程學習模式。如果到校學習獲得批准，從幼兒園前到八年級的課程將分為兩組。

一組學生將在星期一和星期二上課，而另一組學生則會在星期四和星期五上課。當一組學生透過網絡上課的兩天，另一組學生在同時間會到學校上課。學校將留星期三作為消毒清潔日。

波特蘭公立學校也為選擇讓孩子留在家中學集的家庭制定全時間制遠程學習計劃。 校區官員警告，如果新冠確診病例激增，則所有學生均可能需要回到遠程學習的摸式。

另外，針對高中生，校區準備將高中生的課程負擔減半。

一般來說，高中生每學期選讀八個課程。而在這情況下，校方很可能會安排學生只選修四個課程，從而使他們可以在一個學期內完成一年的課程。

官員認為，讓學生專注於較少的課程將有助於他們在面對面和在線學習的混合模式中取得更大的成功。

波特蘭公立學校在公佈這個教學計劃的同時，校區官員和代表著4,000多名教師的教師工會正準備就教師在學年的工作條件進行談判。

波特蘭的教師們希望聯邦政府能為學校重開提供援助。有被訪問的老師指出，他們會盡可能滿足新的教學要求，只是擔心校區未能採取足夠的安全措施來保護老師們免受病毒減染。因為有很多老師的年紀都屬高危群，感染病毒而死亡的風險極高。該名老師又指出，不清楚校區需要多少資金才可讓學校安全地重開，但確定聯邦的資助將會是重開的關鍵。

關於學生重返校園是否安全的問題，已引發一場全國性的爭論。

特朗普總統和教育部長貝西·德沃斯（Betsy DeVos）向學校施壓，稱聯邦不會資助那些沒有實際重開的學校。

全國的兒科醫生，教師和校長的聯盟已經警告不要在新冠病毒感染率高的地區重開學校，同時亦呼籲國會為當地的校區提供聯邦援助。

儘管兒童的新冠病毒感染率比成年人低，症狀也較輕，但調查發現，全國近三分之一的公立學校老師都在50歲以上。

都市區的校長們曾在三月時向布朗州長施壓，要求關閉學校，部分原因是來自教師的壓力，他們擔心在大流行初期親自授課的風險。

波特蘭校區現暫定9月14日開課，相距州長在上周宣佈室內聚會限制在10人以內有62天。屆時情況將會如何，仍是個未知數。

有不少家長對這個混合性教學表示贊同，他們認為完全採用遠程教學是極不理想的做法，而孩子也沒有了社交接觸，但也有家長擔心孩子們的安全，最終也令家人受感染。