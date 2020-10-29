波特蘭公校部份校區重劃　初稿惹中文班家長不滿 本報將收集家長意見　協助校區了解更多家長的意願

(本報訊）早在兩年前，波特蘭公立學區已開始籌劃重劃校區的計劃，隨著一所耗資600萬元的全新初中校舍的落成，學區再次展開積極的校區重劃討論，於早兩星期發放初稿時，更提到有關中文融入班的調動，引起了華人家長的不滿，並有感投訴無門。為此，本報特別訪問了學區的雙語班負責人和校區重劃討論委員會的教師，讓讀者們了解目前的情況。

首先說一下學區在這方面的歷史背景。

早在約20年前，學區的初中和小學是分開的，即是學校有K-5（即幼稚園至5年級）和6-8（即6年級至8年級）初中。後來遇上經濟不景氣，在欠缺撥款的情況下，很多學校的架構改成了K-8，節省開支。為了向學生提供更有質素的教學，在2007年上任的學督Carole Smith 一直籌劃要將校區改回K-5或6-8的架構。現時的學督格雷羅（Guadalupe Guerrero）亦致力作出這還原，並於去年5月公佈重劃校區的初稿，討論一直到現在。又在上月公佈初步重劃校區的建議，其中更牽涉幾個雙語課程，包括中文班。

這些改動引起了不少家長的迴響，而影響最大的是在東區的學校，主要原因是東區是一個低收入而且是有色人種集中的地區，但家庭情況卻是穩定的。由於學校的撥款數目是按學生人數計算的，區內有些學生人數較少的學校就有經費不足的情況。

重劃校區目的就是要平衡撥款、平衡收生，改善某些學校的擠擁問題，同時藉此改善一直存在的教育不平等問題。在這過程中，學區發現在東區所遇到的挑戰極大。

另外一個加速這討論的原因是，位於Powell 69街的Kellogg初中即將落成，並準備在2022學年開學。因為這座全新校舍，波特蘭學區必須要落實招生和招聘老師和校長等工作，而在此之前則先要決定學校的收生。在決定將那些學生遷入時，就引起了校區的骨牌效應。

在這個初步建議中，翡翠區內的Harrison Park 將由現時的K-8改為一家6-8的初中；而其它K-8學校，包括Arleta、Bridger、Creston、Lent和Marysville等，將一律改為K-5小學，而這幾家學校的初中生則會到Kellogg 上課。最重要的是將Harrison Park初中生在升高中時，原來是到Franklin 高中改到Madison高中。

至於剛公佈中文融入班的建議則如下：

K-5維持在Woodstock學校；至於在Harrison Park的K-5中文班學生將搬至Bridger;

6-8 建議由原來到Hosford初中改到Harrison Park與現有的中文班一起；

9-12 建議由原來到Cleveland 改到Madison 高中，與其他兩個雙語課程一起。

自這消息公佈以來，引起了華人家長們的擔憂，大多數人都希望能維持原狀。主要是初中和高中轉到不同的學校，而家長認為兩所學校的地區不好，學校的成績也不好，怕影響子女的學習。

本報訪問了學區負責雙語課程的培根（Michael Bacon），培根強調他所說的並不代表學區，只是從雙語課程的角度看，並特別指出，所有建議仍未有落實，仍在公開討論的階段，如社區有特別關注，他們會考慮有公開討論。

綜合與培根的訪問，有以下幾點：

－ 隨著Kellogg初中在2021學年開放，學區不希望這全新的學校在沒有任何計劃下被閒置。

－ 減少雙語班和英文課程共存在同一學校的情況，因為學生對雙語班需求大，這影響到學校本身的收生和資助額的問題。

－ 採取平衡收生和調整校區邊界的方式，來解決某些學校出現學生人數過多，而有些學校則收生不足的情況。

－ 將學校從K-8改回K-5和6-8的模式，可將初中生集中起來，允許有強化課程的發展機會，這還包括音樂、體育及其它的選科。

至於家長們的憂慮可列分如下：

－ 將中文班移到低收入區的學校，可能影響到這課程的價值，而最終令到入讀中文班的學生人數下降。另外，白人家長參與性高，如有更多白人家長不讓子女入讀的話，這就會影饗到整個課程的發展。因為這些家長有較多時間和資源，加上他們的籌款能力高，經常為學生舉辦活動。目前在Woodstock 的樹人組織，每年為學生舉辦多次籌款活動，讓學生可到中國遊學，親身應用語文和體驗文化。

－ Cleveland 高中有提供國際預科證書課程IB課程而Madison 高中則沒有。同時，Madison 的整體成績較低，較少活動而且畢業率低。

－ 有家長認為，將中文班放到華人云集的翡翠區，有種族分離之嫌。這一點，培根指學區將初中中文班放到Harrison Park 是因為該校的地點就在Woodstock

Bridger 之間，也是大多數中文班學生的居住地區。

培根亦指出，計劃中的中文、越文和西班牙文的雙語高中課程，將全部集中在Madison 高中，相信這能令雙語課程有更好的發展。

培根表示，不單是中文班，其它雙語課程亦有同樣的問題，一直以來，雙語班和普通課程共存一校時，都為校方造成相當的壓力，特別是在爭取資助方面。建議中的改動希望能有助舒緩這方面的問題。

本報亦訪問了一位校區重劃指導委員會中的一名學區教師，她說這委員會成立已有一年，直至9月才有實質的資料討論，而目前所討論的，主要就是與Kellogg初中有關的調動，至於中文班的調動則仍未有在目前的議題中，但她認同學區應為少數族裔家長們提供發聲的機會。

據了解，學區定了在12月中要敲定重劃校區的邊界。有學區的老師表示，學區未能聽取每位家長的心聲，特別是在校內有最多不同民族學生的Harrison Park，撇開中文班來說，單是該校正常的英文課程收生情況，已是一個大工程；現再加上建議中來自Woodstock 升初中的中文課程學生，老師直言，學區完全不了解問題有多複雜和多嚴重。

亞太裔聯盟將與波特蘭新聞在這事合作，鼓勵華人家長發聲，本報特設一微信號，希望家長們能透過這群組說出您們的心聲，本報會將這些意見組織好，再交給波特蘭學區。如家長的反應熱烈，我們將要求學區特別為華人家長召開公聽會，向家長們詳細解說他們的計劃。

本報亦已聯絡了多位人士，希望能為家長們帶來更多的訊息，敬請留意本報的報導。

為了更容易讓家長發表意見，微信號的家長請一掃附上的二維碼，在群來發表意見；又或可電郵到 *protected email* 或短訊至503-764-5953。

請爭取今次發聲的機會，讓學區知道華人家長們對今次的調動也有意見！