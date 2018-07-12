波特蘭公園康樂處為市民提供“夏季全免”活動 免費午餐、電影、音樂會、活動　等著你到就近的公園參予

（本報訊）波特蘭炎炎夏日已經到來，下周的天氣將會上升到90華氏度以上。一年一度波特蘭公園和康樂處又來啦，因此小編為大家整理了2018年由波特蘭公園康樂處推動的“夏日全免”活動時間表。

波特蘭公園和康樂處每年暑假舉辦這些活動是為了鼓勵市民走進社區，認識不同族裔的文化，增進社區的融和發展。在午飯時間吃上一頓免費午餐（18歲以下的青少年），帶著孩子們去玩玩遊戲競技項目；又或在涼爽的夏日傍晚聽上一場音樂會，或是看上一場老電影等等，才算得上是真正體驗夏日的「陽光」！

今年有的特別文化節目分別有：

2018年湯加日（湯加群島民族慶祝活動），8月18日（星期六），下午1點開始，電影於傍晚開始。地址：Gateway Discovery 公園 （10520 NE Halsey Street）。

第二節波特蘭國際穆斯林文化節，7月14日（星期六）上午11:00 至 下午5:00， 地址： Director 公園（877 SW Taylor Street）。

拉丁美洲節，8月11日（星期六），下午4:00開始，電影於傍晚開始，位址：Thomas Cully 公園（NE 72nd街夾Killingsworth街）

接下來為大家介紹精選一些電影和音樂會的播出時間和地點：

7月13日（五）， Wilshire 公園（NE 33街夾Skidmore ）播放動畫片《The Secret Lifes of Pets》。

7月14日（六），Glenhaven 公園（7900 NE Sickiyou St.），播放科幻電影《星際大戰：最後的絕地武士》。

7月15日（日），April Hill公園（SW 58街夾Miles St.），播放動畫片《COCO》。

7月16日（一），Sellwood Riverside公園（SE Spokane 及Oaks Parkway），Lloyd Jones 爵士和靈魂音樂四重奏。

7月17日（二），Mt. Tabor公園（SE 69街及Taylor），Midnight Serenaders 搖擺爵士六重奏。

7月20日（五），Harrison 公園（SE 84街和Harrison街），音樂會Joe Kye（獨立搖滾，古典，流行歌手和小提琴家）及電影Can(2011)NR。

7月27日（五），Brentwood 公園（6550 SE 60街），電影：星際大戰外傳: 俠盜一號（Rogue One: A Star Wars Story ）；Fernhill公園（NE 37街和Ainsworth），本地亞裔樂隊Slants的搖滾音樂秀；華盛頓公園（410 SW Kingston），下午六時開始，非洲舞蹈音樂。

7月28日（六），Earl Boyles 公園（SE Center 和107街），電影：Ghostbusters(捉鬼敢死隊)；華盛頓公園（410 SW Kingston），下午六時開始，歌劇。

7月29日（日），Wilkes 公園（NE154和Beech），電影：Annie；華盛頓公園（410 SW Kingston），下午六時開始，Orquestra Pacifico Tropical管弦樂。

8月5日（日），Sellwood 公園（SE 7街和Bidwell），播放科幻電影《星際大戰：最後的絕地武士》。

8月6日（一），Berrydale公園(SE Taylor St.和92街)。波特蘭原創樂團Norman Sylvester。

8月8日（三），Ventura公園(460 SE 113街)，波特蘭本地裏約風格桑巴樂隊。

8月12日(日)，Essex公園(SE 79th Ave和Center )，電子和探戈風格音樂會。

8月16日（四）， Dawson公園(2926 N Williams Ave)，當代基督教福音音樂分享會。

8月17日（五），Lents公園(SE 92街和Pardee St.)。電影《Black Panther》。

詳細時間表請登錄網站。