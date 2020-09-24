波特蘭公園康樂處免費派發樹苗 為你後園增添生氣　今天就註冊預訂

（本報訊）波特蘭公園康樂處在今秋向市民送出1,200棵樹，每人限取2棵。由於樹苗數量有限，請及早登記，最早在本周六就可領取樹苗。登記網址：https://app.smartsheet.com/b/form/84da16748ffc414e8757f682707bdf4e，取得的樹苗必需在波特蘭市內種植。

今年有20種樹種可供選擇：阿普托斯藍海岸紅杉、水杉、花旗松、常綠橡樹(7個不同品種)、邊疆榆樹、巨型水杉、銀杏、北美肥皂莢、法國梧桐、俄勒岡州白橡木、紫色山毛櫸、海灘松、廣玉蘭、威拉米特河谷黃松。詳情可點擊：https://www.portlandoregon.gov/parks/article/764838

公園康樂處採用無接觸領樹苗方式，註冊時，您將選擇活動的日期和位置。當您到達活動現場時，您將一直留在車裡，直到需要裝載樹木為止。工作人員將指導您將車停在哪裡，並擺放樹木和覆蓋物。工作人員今年將無法幫助裝載樹木。同時亦免費為您提供澆水桶，裡面裝有覆蓋物和教育材料，幫助您正確種植和照料樹木。

領取樹苗日期分別是9月26日（六）、10月10日（六）、 10月24日（六）和11月7日（六）。該部門亦會為行動不便的人提供運送和種植服務。

詳情請查閱：https://www.portlandoregon.gov/parks/73498。