波特蘭公共室外游泳池將於6月18日開放

（本报综述）炎热的夏天到来啦！火辣辣的骄阳令人心花怒放，因为这正是波特兰人民一年一度的吃喝玩乐季！为触发清凉模式，波特兰所有户外游泳池在6月18日星期二至8月25日星期日全面开放！

这些户外游泳池提供的课程、课程的费用、以及营业时间都各不相同，热爱水上健身的朋友们可以到波特蘭公園与休閒部门(Portland Parks and Recreation)的网站查看。

网址是：https://www.portlandoregon.gov/parks/38284。

不过相对于需要掏钱才能享受，波市人民也许更热衷于免费的开放时间。

下面为各游泳池每个星期的免费营业时间，几乎每天都有！

星期一：1-4 p.m.；Creston游泳池； 4454 S.E. Powell Blvd.

星期二：1-2:30 p.m.；Montavilla游泳池；8219 N.E. Glisan St.

星期三：1:15 -3 p.m.；Grant游泳池；2300 N.E. 33rd Ave.

2-3:45 p.m.；Columbia游泳池；7701 N. Chautauqua Blvd.

7:30- 8:50 p.m.；Sellwood游泳池；7951 S.E. Seventh Ave.

星期四：1:05-2:55 p.m.；Peninsula游泳池；700 N. Rosa Parks Way

星期五：1:45-4:30 p.m.；Pier公园游泳池；9314 N. St. Johns Ave.

值得一提的是，6月18日至21日是免费学习游泳周！欲了解更多如何报名课程的信息，可以查看波特兰夏天水上运动指南！

夏天！我们来啦！