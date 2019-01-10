波特蘭僑界慶祝2019年元旦茶會

（本報記者彭振生攝影報導）由俄勒岡州中華會館主辦，砵崙合勝堂和砵崙溯源堂協辦的2019年新春茶聚於上周六，一月五日在合勝堂和溯源堂內舉行。剛上任駐西雅圖經濟文化處處長的范國樞先生連同文教中心主任陳敏永先生親臨出席。茶會司儀由中華會館中文書記廖懷澤主持。

茶會一開始，先由范處長致詞，祝賀大家新年快樂，有豐盛的一年。

接著有中華會館主席李汝堯致詞，李主席歡迎各界蒞臨參加這個新年茶聚，並表示非常期待在來年與各僑胞一起參加華人社區的活動，並祝大家新年進步！

其他致詞的嘉賓分別有陳敏永主任，合勝堂主席羅麗嫦，雷啟濃元老，溯源堂主席雷兆祥，中華會館顧問雷培新，及俄勒岡華人聯盟董事兆洪城，大家都恭賀來賓們新春快樂，希望來年更成功地凝聚唐人街力量，使華人社區更團結！

跟著由波特蘭青年文化團演出，演出前先由范國樞處頒獎給兩位有傑出表現的成員。一眾年青人分別由李元貞老師帶領下演出樂器演奏，

李老師還即席為大家演奏一曲；接著的扇子舞表演和扯玲也十分精彩，一班青少年男女確為這茶聚生色不少。看畢表演後，眾人開始品嘗大會為賓客們預備的豐富午膳。

飯後，范處長接受本報的訪問，提到這是他第一次到波特蘭，也是第一次參與這類的華人聚會，很感動可看到一個華人社區可做到這樣的團結力量。希望大家可繼續走下去，做到和睦，同融，凝聚一個相親相敬，多姿彩的華人社區。

范國樞處長原在加拿大渥太華的駐加拿大台北經濟文化代表處副代表，於12月29日到西雅圖履新。