波特蘭交通擁堵不再只限于「繁忙時段」

（綜合報導）根據俄勒岡交通運輸部的一份新報告，在一些主要波特蘭地區的公路上，在交通「高峰時段」，繁忙的情況可能會持續六個多小時。

報告指，從2013年到2015年，波特蘭地區的塞車時間增多了13.6%。在這一時期，都會區的人口增長了3%，達到240萬。隨著經濟增長，更多人開車，開車時間上升22.6%。

報告說「波特蘭地區的交通擠塞情況，可以在一天內的任何時間發生，包括假期和週末。」「這已不再是發生在平日繁忙高峰時段的問題。」在26號公路東行入城線在這兩年間發生了最大的變化。交通擁堵現在從上午6點15分開始，直到晚上7點45分。之前該路線的上午通勤擁堵在9點15分左右消失，直到中午才再次上升。

該報告還發現，在五號州際公路進入波特蘭的晚上通勤期間，擁堵時間增加了兩個小時。司機現在通過205號州際公路向北行駛，在五號州際交界處和Abernethy橋之間，橫跨西林市與俄勒岡市的威拉米特河，需要三個小時。在比弗頓，俄勒岡217號公路的通勤每天都被卡住。

上個月，俄勒岡州立法委批准新的交通計畫，並提供了資金，在波特蘭市增加車道，另外以車道取代Abernethy 大橋，並在高峰時段收費。同時還將在217號公路以及其他高速路添加輔助車道。

波特蘭經濟學家喬．科特裏表示，這些解決「瓶頸」問題的專案，長期來說不太可能解決擁堵問題，但可能會減少因車禍造成的意外延誤。相反，他說，「收費本身更有可能減少擁擠。」「經濟學家們越來越認識到，如果你真的想消除擁堵，唯一的辦法就是對道路進行定價」。

除了收費以外，該套交通資金措施還包括增加汽油稅，提高車輛登記費、收入稅、新車和自行車稅。