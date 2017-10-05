波特蘭亞裔社區首屆中文圖書展銷會

十月二十一日起在華人服務中心舉行

由天津進出口商會、天津出版局、天津綠松石科技有限公司，華人服務中心、俄勒岡中國藝術家協會聯合舉辦的波特蘭首屆中文圖書展銷會，將於10月21日至11月11日，在華人服務中心東南區辦事處東樓二樓展廳舉行。

人民日報、天津、北京、黑龍江、遼寧以及中國多家大學出版社的圖書參加了此次書展。參展書目包括了介紹中華傳統文化的系列叢書，如中國當代美術、中國書法、中國歷史、傳統國學經典名著，以及醫藥衛生、科學養生、健康美食、婦幼保健、青少年智力開發、童話故事等等總計1,600餘冊，內容豐富多彩。

主辦單位希望通過此次種類豐富多彩的圖書展銷會，讓本地讀者們更進一步了解中國文化，同時增進與波特蘭華人社區的合作與交流。

書展期間，將同時舉辦天津俄勒岡藝術家作品聯展。

本屆中文圖書展以及天津俄勒岡藝術家作品聯展，是繼今年七月份天津俄勒岡藝術家作品聯展之後，俄勒岡與天津姐妹州市之間的又一項文化交流活動。天津進出口商會、天津出版局、天津綠松石科技發展有限公司，以及華人服務中心、俄勒岡中國藝術家協會為雙方文化交流的成功舉辦給予了積極協調並大力支持，為兩地之間友好交流與合作的持續發展奠定了良好的基礎。

本屆書展開幕式將於10月21日上午11時30分舉行。天津進出口商會、天津出版局嘉賓將應邀出席開幕典禮，誠邀各界僑胞踴躍參與、積極選購。

本屆中文圖書展銷會現場售書，參展書目每一書名僅有一冊，全部為百分之六十的優惠價格，其中售書的百分之五十將捐贈於華人服務中心新辦公大樓的興建項目。

首屆中文圖書展銷會時間：10月21日至11月11日，週一至週五早10時至下午4時。地點：3655 SE 35th pl.（SE 35th 夾Powell Blvd）華人服務中心東南區辦事處，行政及診所大樓二樓展廳。

開幕典禮擬定於11月21日上午11時30分，歡迎各界僑胞、書畫愛好者屆時光臨。