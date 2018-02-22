波特蘭中央圖書館迎來首次迎中國年活動 傳承中華文化

（本報訊）2月18日，大年初三，波特蘭中央圖書館迎來首次慶祝中國新年活動，麥縣圖書館館長出席並致詞。活動包括由FASCA青少年文化大使協會義工們教授繪製中國新年畫，剪紙以及各種中華手工等，以及安排有多個文藝演出節目。

節目開始，先有波特蘭東南區華人婦女舞蹈隊的《傳統腰鼓》，咚咚的鼓聲，為場地增加了不少節日氛圍。最令觀眾開心的是波特蘭文藝中心舞蹈學員表演的兒童舞蹈，活潑的小狗蕩著秋千深得人心。

，繪聲繪色的舞獅贏得到場觀眾賀聲連連。由頂峰武術學院帶來的充滿動感的武術表演贏得了掌聲不絕。接著波特蘭東南華人婦女舞蹈隊還帶來了多隻民族舞舞蹈。

麥魯瑪縣圖書館館長Rita Jimeirtz表示，她擔任了中央圖書館總館十多年，這是中央圖書館第一次舉辦慶祝中國年活動。她認為，百多年來，華人已是麥魯瑪縣的一份子，他們對社區的貢獻為麥縣帶來不少卓越的變化，作為一個多元文化的城市的波特蘭更應該為華人慶祝屬於他們自己的節日，除此之外，也應該將中國傳統文化傳承下去，讓更多人瞭解並且對中國文化感興趣。

據司儀之一的關先生表示，麥魯瑪縣圖書館有中文書籍出租，有中國文化活動，全賴有喜愛中國文化的Rita 館長在背後的推動。關先生亦特別感謝Rita 在當日大風雪的情況下，仍到場支持。

當日的表演節目吸引了過百觀眾到場觀看，大家對每個節目的演出都表示極之欣賞，並不時報以熱烈的掌聲和喝彩聲。