波特蘭中國聯誼會隆重舉辦春節聯歡晚會 副總領事查立友及多位政要出席同賀新年



（本報記者俄廣才攝影報導）笑語歡歌辭舊歲，輕歌曼舞慶新春。波特蘭中國聯誼會2017春節聯歡晚會，於2月29日晚在West Linn高中禮堂熱烈舉行。本地華人華僑與各界嘉賓歡聚一堂，共同迎接雞年新春的到來，容納六百餘人的West Linn高中禮堂座無虛席。

駐舊金山總領館副總領事查立友、領事梁智華，俄勒岡州議員Val Hoyle，Brian Clem等政要應邀出席聯歡晚會並先後致辭，向全場觀眾們致以新年祝福。

俄勒岡州州長凱特 布朗發來賀信，向俄勒岡州華人恭賀新年，感謝華人華僑為俄勒岡州的建設與發展、為推動俄勒岡與中國所做出的努力與貢獻。凱特 布朗表示，俄勒岡州與中國友好關係歷史悠久，中國是俄勒岡州最緊密的貿易夥伴，她將繼續保持並推動俄勒岡與中國友好關係的深入發展。

查立友副總領事在致賀詞時表示，新春佳節之際，僑胞們歡聚一堂，其樂融融，吉慶祥和，令人感到非常欣慰。查副總代表舊金山總領館向大波特蘭地區的華人華僑致以新年祝福，同時感謝僑胞們長期以來對祖籍國建設發展的關心與支持。

查副總指出，在海外僑胞及祖國人民的共同努力下，2017年的中美關係會向著更加堅實的方向發展。即將於年內召開第十九屆人民代表大會，將對中國未來五到十年的發展做出規劃，查副總領事希望海外僑胞們繼續關心祖國的建設與發展。

俄勒岡州議員Val Hoyle、 Brian Clem先後向本地僑胞恭賀新年，波特蘭中國聯誼會會長楊偉強致歡迎詞。





慶新春聯歡晚會，在吉祥喜慶的歌舞表演《開門紅》中拉開序幕。俄勒岡國際芭蕾舞學院優美的芭蕾舞表演；波特蘭華人舞蹈團的《雨打芭蕉》；海倫的古箏獨奏《戰颱風》；屢獲國際大賽獎項的美國武術中心學員們的中國功夫展示；歌唱家阮秋玲、熊霖、黃捷、王鷹、錢自奮以及多位知名藝術家友情出演，為僑胞們帶來了溫馨濃郁的節日氣氛。

中國功夫的氣勢恢宏，歌舞表演的行雲流水，時裝走秀的流光溢彩……，演員們以優美動人的歌聲唱響祖國，以風姿綽約的舞蹈贊美故鄉，以激情四射的精彩演出本地華人華僑致以最溫馨的新春祝福，精彩紛呈的文藝節目給久居海外的僑胞們帶來久違的中國元素和濃厚的年味鄉情。

波特蘭中國聯誼會2017雞年春節聯歡晚會取得了圓滿成功。