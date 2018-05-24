波特蘭中國聯誼會舉辦華裔高中畢業生座談會

（社團來稿）又是畢業季節，一群充滿活力的華裔年輕人即將離開中學步入大學的殿堂。5月20日，波特蘭中國聯誼會特別舉辦了年度「大波特蘭地區華裔高中畢業生座談會」。

此次座談邀請了來自Lake Oswego 和Jesuit高中的Peter Liu、 Robin Tan、Max Chu以及Owen Chu等四位應屆高中畢業生出席。

座談會上，幾位畢業生首先重點圍繞他們的高中學習生活，和大學准備經驗等方面進行了經驗介紹與分享。

到會的聽眾們在認真地聆聽後，就各自關注的方面問題紛紛提問並展開討論。討論主要內容包括如何挑選學校並確定專業，申請大學的要素，AP/IB 課程的選擇，學習與課外活動時間安排，暑期安排，及大學費用負擔解決方案等等。每一位參加座談的畢業生都針對大家的提問做出了詳實的回答。雖然他們有時在同一問題上的見解、經驗和答案有所不同，但是他們都異口同聲地呼籲：「希望廣大華人家長能夠更加注重與自己的孩子保持通暢的交流渠道，給孩子們更多的信任與自己做主選擇的自由，更多地關注孩子的心理健康和精神狀態，而不是只看重學習成績」。

這樣的呼籲顯然是說出了在座每一位學生聽眾的心聲，使得他們開始更踊躍地提問發言。這樣的呼籲無疑也使得在座每一位家長們感到很大的觸動，能請聽到孩子們心底如此真實而且真誠的聲音，家長們都強烈感到這是一次非常寶貴的難得的交流，溝通和學習的機會。

隨後，座談會上為四位畢業生舉行了小小的畢業慶祝，前來的家長和學生們也有機會進行更輕松並近距離的交流。為時2小時的座談會取得了很大的成功，聽眾們也紛紛對組織方表達了感謝之情，也同時希望以後能繼續舉辦這樣有意義的活動，能使更多的家庭收益。

看到此次座談會能為畢業生與在讀中學生之間、在孩子與家長之間架起了一架溝通交流的橋梁，使得每一位到會人員都受益匪淺，組織者們也都深受鼓舞，希望今後更加努力工作，為社區做更多有意義的實事，也希望得到廣大華人朋友們的支持。