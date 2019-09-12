波特蘭中國聯誼會與英特爾華人員工聯盟

2019夏日野餐舉辦圓滿成功

（社團來稿）上周日，9月8日，波特蘭中國聯誼會CFAP與英特爾華人員工聯盟ICEN聯合舉辦的夏日野餐會在West Linn Willamette Park舉行。逾百家庭，新朋老友歡聚，使得這個風景迤邐的湖畔公園洋溢起一派輕鬆、愉快、熱鬧的氣氛。

野餐會上，首先CFAP和ICEN的主席分別致歡迎詞。隨後，來自國家森林管理部的嘉賓對美國國家森林局進行了介紹。接著，午餐正式開始，各家帶來了拿手菜，各色菜式，百家口味擺滿長長的野餐桌，，可以說這是口味最豐富的一個活動了！

大家邊吃邊聊之際，正是自娛自樂的最好之時: 以CFAP健身舞隊為首，觀眾積極上臺，在音樂伴奏中紛紛即興起舞，臺上一時間舞千般，真可謂食過百家味，再奉上千般舞。兩曲舞過，大家的娛樂興致正濃，歌唱家李春香老師帶領大家齊唱了《同一首歌》和《You Raise Me Up》， 借此抒發華人朋友們相聚一刻的暢快心情。

一番歡歌熱舞後，野餐會就進入了最激烈的環節：趣味遊戲。如果沒有到現場，估計是不會想到搶凳子遊戲可以搶得如此焦灼：很多輪次都是多次打成平局，難分勝負。相對於搶凳子的激烈，踢毽子比賽場面更加好看，一只色彩鮮豔的小毽子，在臺上紛紛起起落落，煞是好看。遊戲一輪一輪的進行，臺上台下陣陣的歡笑聲，灑滿在這湖畔的綠地上。當然，笑到最後的還是各輪的獲勝者，因為都拿到禮品現金卡作為獎品。

還有比遊戲取勝者更幸運的，就是抽獎活動的獲獎者，一共四輪的抽獎活動，從$10禮品卡到$40禮品卡，還有12名驚喜獲獎者，個個拿到獎品都是即意外又開心。

吃過、喝過、聊過、跳過、唱過、比拼過、開心過，聚會進入到最後一個環節，CFAP和ICEN會員活動家庭外拍機會。此次請到攝影師Moon給會員們拍出美美外景照，把歡快的笑容留在照片上，把美好的時光留在記憶裏，也為此次野餐會畫上了圓滿的句號。

特別感謝為活動做貢獻的義工們的付出，CFAP及ICEN的會員和廣大華人朋友的積極參加；也希望大家繼續支持我們的活動！請訪問http://cfap.us關注CFAP更多活動資訊。