波特蘭中國聯誼會大型春節聯歡晚會 《歡樂季節》 在波特蘭將於二月十一日晚隆重舉行

（本報記者俄廣才報導）由波特蘭中國聯誼會、天津文化廣播影視局共同主辦，美國西北中華聯合會、波特蘭州立大學孔子學院、俄勒岡華人聯合會、華賢勵志基金聯合協辦的2018慶新春大型文藝晚會，將於2月11日晚在Cleveland 高中禮堂隆重舉行。

波特蘭中國聯誼會特別邀請了享譽國際的『美麗天津藝術團』的頂級演員參加本年度春節聯歡晚會，與本地藝術團體一起傾情奉獻一場最具觀賞性的文化盛宴。

這是波特蘭僑團首次於春節期間邀請國內專業藝術團體，在本地的慶祝新春活動中演出，該項活動得到了中國駐舊金山總領館的大力支持。

『美麗天津藝術團』是天津市對外文化交流的主要文藝團體之一，近年來受文化部委派，出訪歐洲、北美洲、南美洲、非洲多個國家和地區，在『歡樂春節』等慶典活動演出，多次贏得中國駐外使領館、文化部以及天津市政府的肯定與表揚。

此次應邀來訪波特蘭的『美麗天津藝術團』，由天津歌舞劇院和天津雜技團的27名成員共同組成。節目內容包括聲樂演唱、民樂演奏、舞蹈、雜技等。聲樂和民樂演員是近年來成長起來的青年藝術家；舞蹈組演員年輕奔放、充滿活力；雜技組擁有豐富的演出經驗，他們的節目屢獲國際大獎，實力不凡。

波特蘭中國聯誼會會長李世斌介紹說：通過中國駐舊金山總領事館牽線搭橋，由波特蘭中國聯誼會和天津市文化廣播電視電影局攜手主辦，四家僑社和學校傾力協辦，許多單位與個人捐資贊助，使得2018年慶新春聯歡晚會具有了特殊的現實意義和歷史意義。

李世斌表示，本屆聯歡會是國內大型高水平文藝團體第一次參加俄勒岡的春節慶祝活動，並與本地藝術家和文藝愛好者同台共慶，這場晚會必將給觀眾帶來極大的歡樂和難忘的記憶。我們由衷感謝各方對聯誼會的大力支持，更感到責任重大。『美麗天津藝術團』於春節期間訪問波特蘭，將會使本地的僑胞倍感節日的溫馨與親切，同時也必將進一步推動和深化未來兩地的交流與合作。

波特蘭中國聯誼會春節聯歡晚會演出時間:2018年2月11日下午5時至9時。地點：Cleveland 高中（3400 SE 26th Ave. Portland, OR 97202）。購票網站：http://cfap.us/info/detail/352.html。（圖片由『美麗天津藝術團』提供）