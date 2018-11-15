波特蘭上榜全美快速增長的大都會第五位

（本報綜述）波特蘭市雖然被抨為人口不斷增長，對房屋負擔力低，缺乏可建築用地等弱點，但波特蘭市是全美100個大都會中，在2007至2017，十年內增長最快的大都會之一，排在榜上的第五名；住戶的平均收入已擠身入全美第16最高收入的城市。本地的所有年齡段的失業率處於最低水平，而州民更是口袋裡多了可用的錢。

上周在會議中心舉行的一個有關2019本地房地產預測的早餐例會上，來自州政府的經濟分析師Josh 指出，俄勒岡州的經濟目前是有史以來「最大和最好」的；但他卻不看到前景，他說明年，甚至到2020年，本州的情況就大不一樣了。他的預測，剛好與本地房屋建造協會的首席經濟師Lumber 是一致的。他們指出一大堆的因素，由州民對房屋的可負擔能力，到缺乏技術工人等，並說，如果俄勒岡州不採取行動來解決問題的話，本州將因此而受到損失。

儘管全國的就業增長出現停滯或下降，但本州的就業增長率卻增長了14%。 波特蘭的增長速度是其他地區的兩倍。 但這些成就卻為我們帶來後果。

首先，在人口快速增長的情況下，卻沒有足夠的住房來滿足需求，這就產生了負擔能力問題。經濟分析家指出，房屋的可負擔能力指數是一個量度新建房屋及現有房屋的銷售，和一個典型美國家庭的負擔能力的數字。在2012年，全美有78%的房屋屬於可負擔的，而最新的數字已下降到56%，估計這數字在未來12個月內將會進一步下降至50%，到達12年來的新低點。

目前，波特蘭是的可負擔能力指數是34，低於全國的平均水平；西雅圖是33。這數字雖然偏低，但與洛杉磯及三藩市比較，已屬超班。

專家指，這與本市建築業見到的情況吻合，他們表示已見到住宅建築已冷卻下來，而不斷上漲的工資和建材價格已將新建房價由之前的最高點在次推高32%。因為這高企的成本，住屋的需求亦開始放緩。

經濟家Dietz 建議政府能調整一些政策和條例，使能更快和更便宜的建造更多的房屋。本地的建築商指，政府所收的開發費用太高，而這是主要令到房屋建造成本增加的原因。舉例在大波特蘭地區，約有47,000元的開發成本是要加到新房買家的身上。

本地的建築商亦已向政府提出調整土地使用法，允許在城市發展範圍內引入更多可建築用地，以滿足供應需求。

另一方面，當大波特蘭地區正在應對為低收入家庭建造更多可負擔房屋的同時，周邊的城市卻在應對缺乏為中產家庭而建的房屋不足問題。專家應為要解決這問題，政府必須改變房屋的觀念。附屬居住單位和townhouse，特別是那些為老化人口設計的單位，都是一個填補不足的方式。

分析師亦呼籲政府、發展商和建築商展望未來，以確定一些地區的建房機會，吸仞更多年輕人和有技能的人士入住，這對本州及大波特蘭地區亦是極之重要的，因為本地區技術工人不足，這味著生產力亦受到衝擊。

萊納還敦促當地官員，開發商和建築商展望未來，以確定建立足夠住房的機會，以便能夠繼續吸引年輕，技術熟練的人才。 將這些人才帶入俄勒岡州和波特蘭都市區是至關重要的，因為該州的技術工人已經不多了，這意味著生產力正在受到衝擊。