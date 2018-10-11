波村尋味哪裡好 悅龍餐館約定你

（本報記者藍瞳）筆者和幾個老友都是吃貨，對美味的嗅覺擁有著第六感的優勢。聽說最近新了一間唐人餐館叫悅龍中餐館，英文名叫Happy Dragon Chinese Restaurant，那裡的菜式讓食客贊不絕口。於是今天下班後，我們一行多人驅車沿著八十二街北上尋味。

一進門，筆者馬上有種賓至如歸的感覺。裡面燈光明亮，室內色調溫馨而又富麗堂皇，桌椅嶄新乾淨，地面光潔一塵不染。舒適的就餐環境讓筆者與朋友們食慾大增。當天我們點了黃蟮煲仔飯、豉汁蒸生蠔、胡椒豬肚雞、一品煲、金菇肥牛煲等。

悅龍的黃蟮飯粒粒分明，晶瑩透亮，飯裡有肉，肉裡有飯。姜香撲鼻而又不過辣。輕輕一口，咀嚼起來委婉動聽。黃蟮肉清滑爽口，入口即化。吃貨朋友們見此珍饈美味，根本就不會口下留情，個個喜上眉梢，吃得津有味。確實，悅龍的黃蟮飯色香味濃秀色可餐，令人垂涎欲滴。我們一行五個人，吃的是八個人的份量，不一會兒就吃得差不多了。飯後，筆者仍然感覺唇齒留香，回味無窮。果然名不虛傳！

除了黃蟮飯，珠圓玉潤鮮嫩肥美的生蠔也令人讚嘆不己。悅龍的生蠔肉質爽滑飽滿，一口咬進去，肉汁甘甜，層次感極度豐富。另外，甘脆爽口的豬肚也使人流連忘返；金菇肥牛煲是現煮現吃的，蒸汽騰騰濃湯滾滾，教人賞心悅目。最值得一讚的還有悅龍的一品煲。一品煲裡有鵝掌、海參、帶子、冬菇、鮮蝦．．．．等等，可以稱得上海陸空奇珍異寶樣樣齊全。

悅龍的菜式品種豐富，除了粵菜、川菜，還有粉麵和家常菜等等。樣樣都是精心炮製的極品美食。

筆者與眾老友準備又去吃悅龍的花菇鵝掌煲、脆皮燒鴨、琥珀帶子蝦球。你呢? Let’s Go！

悅龍的地址是707 NE 82nd Ave, Portland。 訂座電話是503-256-3828。