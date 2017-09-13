波市議員Dan Saltzman 突宣佈不會參選連任

（本報訊）波特蘭市議員Dan Saltzman 周二突然宣佈，他決定不參與明年的選舉連任。這突如期來的消息令社會人士感到驚訝！

Saltzman 市議員早時曾宣佈將參選明年的選舉，希望能成功連任，消息指他已籌得超過七萬元作為競選連任的宣傳費用。但在12日卻在他的臉書頁發佈這消息，。

他表示，非常享受為本市作過的無數任務，並且對自己所建立的成績和關係感到自豪。但在他所關心的議題上，由於工作上限制，一直未能全心專注，這包括兒童福利、寄養服務及家庭暴力等方面。經詳細考量後，決定離開市政府的工作崗位。

Saltzman 表示，當與社區人士談到他的連任時，大家對他的支持和鼓勵深深感動了他，他深信大家對他的信任是因為在過去曾與大家一起努力的成果，實在對社區有著重要的影響，這包括有：

－通過波特蘭的兒童徵稅及期後兩次的續期；

－通過波特蘭市首個可負擔房屋債券項目，並作為監管本市房屋部門的主管，率先應對本市的房屋緊急危機，做出了破紀錄的投資金額、改革和承諾，促成了數萬個單位的落成。

－設立Gateway 家暴服務中心，為家暴的受害者提供了一站式的服務；同時在他領導下設立打擊幫派的新措施及改善警察的可信程度。

－改善消防及救護車服務，使在拯救生命的同時亦能節省開支。

－破紀錄的改善運輸交通服務，並將基本的設施作為優先處理項目，例如加快修補道路上的坑洼及在年初暴風雪釀成的損毀。

－龐大的下水道工程能按時及按成本完工，改善水務局的帳單系統及改革消防及警察的殘障和退休系統。

－在完成目標項目的同時，要保障納稅金錢和將波特蘭市變為一個更公平和可持續發展的地方。

Saltzman 表示，他服務於麥縣政府和波市政府已有25年時間，但最重要的不是數算過去的功績，最重要的是未來會如何，結果發現令他能再次積極起來面對的事情都不是在市政廳內，他亦深信，沒有市政府職務的制抓下，他能做到的事情將會更多。所以他決定不會競選連任，而會繼續完成第五任期的職務至2018年底。

Saltzman希望，他的空缺能鼓勵更多人參選，並指這是一個給予市政府有新一代領導人的機會。