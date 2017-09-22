波市議員擬提新法　屋主不能「話拆就拆」

（本報綜述）監管本市房屋的市議員Chloe Eudaly考慮提新法，管制在拆卸舊房時造成的含鉛灰塵漂到附近一帶的民居，對居民的健康造成影響。

Eudaly市議員的提案初仍在草議中，估計可於年底交由市議會通過立法。如獲通過，到時所有拆卸工作的承包商和建築商均會增加工程的成本。

新的法例將影響到波所有在波特蘭市內的舊屋拆卸工程。現時，普遍承包商都會出動推土機將整座房屋推倒，令到含鉛的沙塵滿天飛。根據多項的研究，攝取鉛會引起認知障礙，特別對兒童而言。兩年前，波特蘭公立學校就因在食水中驗出含鉛而需停用校內所有飲水泉。

新法如獲通過，承包商將要採取一連串的措施後，才可拆卸房屋，特別是那些在1960前建成的房屋。建議中的拆屋前措施包括：先要將門框、窗框和屋的外牆拆走；所有被拆下的物料均要用塑膠包好，並放在有蓋的集裝箱內直至運往堆填區和循環再造場。

根據一名業內人士表示，這些新措施將令發展商的成本增加，包括在人工方面增多約3,000元及在棄置物料方面增多500元。

除此之外，新例又要求承包商在拆屋和拆屋途中要向拆卸的房屋灑水，及將被拆下的物料放到集裝箱時亦須灑水，以減低塵埃飛揚的情況。

預計法例將獲通過，但縣政府的社區衛生部門專家Cabot表示，法例是否成功推行，長期監管是主要的因素，但長期監管是需要花時間和花金錢的，政府無任何的項目能向法案內嚴格的要求提供有效的保障。Cabot對此仍抱有希望，他表示，有了一體化和運作良好的遵守機制，這將使波特蘭成為全國的先鋒隊。