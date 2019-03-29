波市議員推動向市民回汽油稅

（ 本報綜述）波特蘭市負責本市運輸局的女議員尤達利（Eudaly)在上周三的市議會中提出，她計劃在2020年五月起向納稅人退回10仙汽油稅。

這項汽油稅是在2016年的公投中以52%贊成票數獲得通過的。尤達利計劃將這寫成新的題案，並在五月的公投中由市民投票決定，她希望能趕在十一月，都會局的一個耗資數十億元的大型運輸計劃之前，先讓市民為推稅先作公投。她說：我們當然要先將汽油稅退回給市民，因為這是一毫退稅的利益對加稅數元的大問題。

尤達利議員的退稅宣佈，剛好是為期四年的汽油稅計劃的一半期，運輸官員表示，這稅項的收益已超過市政府初期的預測，而且市民將很快看到成果，doozy特別是在今年的夏天。

四年的汽油稅項，當初預計將會為政府帶來6,400萬元，作為修繕市內街道的經費，如今過了兩年。官員表示，市民將在今年和在2020年看到很多工程在進行。由開始至今，波特蘭市已收到3,900萬元汽油稅款，這數字較預期的超出了700萬元，根據運輸局的資料，已花了1,100萬元在修繕街道的工程上，預計今年的花費將增多。

運輸局官員表示，除了汽油稅款外，他們有另外一個有高達6,370萬元的資金來源，其中有2,100元是來自發展商的新發展費用，運輸局正努力平衡使用這兩個資金來源。官員表示，他們會重新審視2016年在題案中列出的工程項目，並進行改善。當中的工程有不少會是增設行人路和在鋪路時加設自行車道保護設施等；而在全城範圍內，工程人員將在行人路上進行基本修繕，藉此防止路面情況進一步惡化。

至於汽油稅收的金錢，有56%是用在修繕街道的工程，其餘的則會用在行人和自行車安全方面。想知道市政府在今年和明年進行有那些街路修繕工程，可查閱網站： fixingourstreets.com/annualreport。