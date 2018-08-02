波市試推電動滑板車服務 市民遊客可輕鬆遊遍波特蘭

（本報綜述）繼共享單車服務後，波特蘭運輸局批出電動滑板車共享服務試驗，為期四個月，上周不少市民已「先試為快」，輕鬆踏著電動滑板車，遍遊波特蘭市。周五，在市中心內已見到電動滑板車滿街跑的現象。

參加試驗計劃的分別有三家電動滑板車公司，LimeBike、Bird 及Skip，運輸局在這四個月試驗期至本年11月20日後再作出評審，然後才決定電動滑板車共享服務是否適合本市。

欲租用這些電動滑板車，市民先要從手提電話下載應用程式，目前的收費是開鎖費一元，然後每一分鐘收費15美仙，頭盔自備，按本市法例使用者必需戴頭盔，和18歲以上人士才能將電動滑板車駛出馬路。租用完畢後，他們的「用完即棄」的方式，讓市民可隨便將電動滑板車掉在街上，然後拍一張照片上傳就可。

目前，在本市有不少地方是禁至滑板車的，例如市中心的Naito 公園大道的行人專用區一帶，在開行的首天，有不少市民開著這新潮玩意到處漫遊，沒有人理會或是意識到這禁令。

有試車完的市民表示，這是一個夏天漫遊市中心的好工具；但有市民擔心道路安全及租用完畢可隨處擺放，造成阻街，為本市增添麻煩。

三藩市的電動滑板車共享服務亦在本年三月推出，但在五月三藩市政府宣佈要管制，經營業務的公司必需申領牌照，原因亦是如此。比起單車，滑板車在使用上更方便，商務人士、穿裙子的女性亦適合使用。惟在愈來愈多公司開始看準這個市場後，造成當地居民不滿，包括胡亂停泊、與行人搶路、不戴安全帽等。

波特蘭運輸局表示，租用人士如違反規例亦會遭到票控，包括沒戴頭盔、或是受酒精或藥物影響下開車等。