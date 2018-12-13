波市聖誕節最受歡迎的節目 美景處處溫馨祥和又感動

（本報綜述）又是一年聖誕時，節日季進行曲正響徹波特蘭的每條大街小巷，到處如童話世界般的節日氛圍。濃濃的節日氣息如陽光般溫暖著每個人的心。雖然有點冷，但大家還是想出去走走和帶上一家大小一起感受一下聖誕節的氣氛。那麼，波特蘭聖誕節期間哪裡有好玩的地方或節目呢？下面，本報為大家隆重介紹本市最受歡迎的好去處。排名不分先後，祝大家過一個溫馨祥和的聖誕節。

ZooLights(動物園燈展)

首當其衝，最具狂野節日氣氛的去處非Oregon Zoo（俄勒岡動物園）莫屬。一年一度的動物園燈展正吸引無數遊客。如果你沒去過，那真是辜負了節日季的美好時光。

動物園現在超過一百五十萬盞耀眼的燈飾正給遊客全新的動物園體驗。除了參觀大象，山羊和其他動物，遊客還可以乘坐最受歡迎的小火車，並享用各種美食車的小食和現場的音樂表演。小朋友除了玩最喜歡的旋轉木馬，還能在12月23日前與聖誕老人合影。

動物園燈展已經在舉行中，直到2019年1月5日結束。不過，在12月24和25日兩日關閉。

建議遊客以Max等非自駕方式前來參觀，因為節日季時間停車位有限。

票價：12至64歲17.95元，3至11歲12.95元，65歲以上15.95元，0至2歲免費

時間：下午5點至晚上9點

地址：4001 SW Canyon Road， Portland， OR 97221

Winter Wonderland(冬季仙境)

太平洋西北地區最大的燈光秀又回到Portland International Raceway(波特蘭國際賽道)啦，在這裡舉行的冬季仙境燈展將持續到2018年12月26日。數百萬盞燈沿著長達兩英里的路線展示，遊客可以開沒有鏈條或鑲嵌輪胎的車輛巡航，以便在燈火通明中遊覽超過250個彩色燈光設置和許多完全動畫的場景。景觀的所有收益都用來支持波特蘭警察局的陽光部門，讓你的節日過得特別有意義。

平安夜和聖誕節照常開放（下午5:30 – 晚上9:30）!

票價：一家四口大約一共22元。

時間：週日 – 週四，下午5點半至晚上9點半；週五 – 週六，下午5點至晚上11點

地址：1940 N Victory Blvd，Portland，OR 97217

Peacock Lane(孔雀巷)

故事可以追溯到20世紀20年代，從那個時候起，孔雀巷的居民一直在聖誕節和假日季節將他們的住宅裝飾得特別精美。他們傳奇的燈光秀每年從12月15日持續到31日。遊客可以品嚐到當地居民在孔雀巷中心的手工攤位上免費提供的熱可可和蘋果酒。你也可以意思意思一下捐點錢。孔雀巷位於SE Stark St.和SE Belmont St.之間，位於SE 39th以東一個街區。您可以直接在街上開車，或者您可以在附近的某個地方停車並四處走走。溫馨又浪漫，住在SE的朋友都記得來玩！

票價：免費

時間：下午6點至晚上11點

地址：SE Peacock Lane，Portland, OR 97214

Christmas Ship Parade(聖誕船遊行)

每個晚上，聖誕船會在Columbia河和Willamette河遊行，直至12月19日晚上結束。 55到60艘各種尺寸的船隻裝飾著閃閃發光的節日燈，為岸邊的觀眾提供節日歡樂。屆時，遊客可近距離觀看聖誕節船隻，與船長會面，拍照，與聖誕老人和克勞斯夫人見面，或者只是簡單地和我們一起享受節日的美好時光。不過，作為最受歡迎的聖誕節目之一，卻可能會因天氣原因改變遊行時間。如要欣賞聖誕船遊行，記得提前查看他們的官網www.christmasships.org瞭解當日的按排。

票價：免費

時間：查看官網時間表

地址：波特蘭Columbia河和Willamette河

Lights at the Grotto(石窟燈節)

石窟燈節是一個壯觀的盛會，有150場室內音樂會，還有戲劇性的生活歷史演出和超過50萬個燈泡的節日燈光展示。美麗的戶外花園環境，點亮的聖誕樹和戶外慶祝活動營造出溫馨的度假氛圍。戶外帳篷家庭娛樂活動每晚都在廣場上舉行。主木偶演出者將於下午6點，7點和8點舉辦聖誕主題表演。活動每天下午5點至晚上9點半舉行，直至12月30日晚上結束。留意，聖誕節當日是沒有活動的。

票價：成人8元；3至12歲4元；0至2歲免費

時間：每天下午5點至晚上9點

地址：NE 85th Ave & Sandy Blvd，Portland，OR 97220

Cinnamon Bear Cruise(肉桂熊巡航)

小朋友一定非常喜歡這個節目。在兩小時的遊輪上，您和您的孩子將成為嘉賓。享受包括熱巧克力在內的節日美食，同時一群充滿幻想的服務員則通過講故事，音樂和魔術為您的孩子提供娛樂。船上有各種活動，確保您的孩子度過愉快的時光。

肉桂熊遊輪的價格為成人40元，1至12歲兒童10元，1歲以下兒童免費。包括一張兒童與肉桂熊的合照和小吃自助餐。遊輪啟航至12月27日完畢。

票價：成人40元，1至12歲10元，1歲以下免費

時間：登錄www.cinnamonbearcruise.com查看具體時間和訂票

地址：110 SE Caruthers St，Portland，OR 97214

聖誕之夜，就像是華人的中國新年一樣，一家團聚在聖誕樹旁用餐，享受天倫之樂。為歡度這一重要的節日，大多家庭都會準備一棵杉柏之類的常綠樹當作聖誕樹，象徵生命長存，樹上裝飾著各種燈飾、彩花、玩具、星星等等，樹下放著每個人的聖誕禮物，而戶外則用燈光將雪人、麋鹿或聖誕老人打扮得閃閃動人。波特蘭的聖誕節，美景處處，對你來說，最美的景點也許是戶外，也許是家裡，也許就在心中。祝願大家都有一個美滿的聖誕節！