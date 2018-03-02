波市汽車保險費升得快　已到全國最高水平

（本報訊）根據The Zebra 最新的一份調查報告，大波特蘭地區的汽車保險費屬全國最高，而且升幅特別快。自2011年至今，升幅高達43%，與全國的平均升幅20%多出一倍有多。

The Zebra 的報告中顯示，每年平均汽車保險費：波特蘭市1,584元，俄勒岡州1,377元，美國1,427元。報告更列出大波特蘭地區保費最高的郵編地區分別是97266、97216、97236、97220、97206。至於保費最平宜的地區分別是97054（Deer Island）、97053(Warren)、97128(McMinnville)、97016(Clatskanie)、97140(Sherwood) 。

為何波特蘭市的保費升幅特別快呢？The Zebra’s 的總裁Adam 表示：保險公司採納多個因素來決定何時加價或減價及其加減幅度。近年來，波特蘭市的人口不斷在增加，明顯地看到波市的交通擠塞情況愈來愈嚴重，而交通意外發生頻密，車主索賠的個案亦愈來愈多。

同時，波特蘭市，亦可能因為人口增多的影響下，汽車偷竊案及無保險司機的數字高出全國的平均數字。還有惡劣天氣的因素，這可能大大影響特定地區的保費計算。再加上俄勒岡州近年來經歷過山火，乾旱以及其他一些破壞性的風暴。

另一方面，波特蘭市的汽油價格高於全國的平均水平，這情況下，也會讓司機轉乘交通工具，但這數字很小，畢竟沒有太大影響。

發出這份報告的The Zebra是一所全美搜索引擎和最大的汽車保險比較市場。根據2011年至2017年尾的定價數據，再按駕駛員的年齡、性別、駕駛記錄、財務行為和駕駛車輛等作分析，Zebra這份全國性的報告展示了全國不同郵編地區上百萬的汽車保費資訊。這份報告假設司機是一名30歲單身男性，駕駛2013年本田雅閣EX的基本風險概況進行分析。 有關方法的更多細節

The Zebra’s 2018 State of Auto Insurance Pricing Report.