波市汽油稅　首年帶來近二千萬元收益

（本報綜述）波特蘭市的汽油稅實施一年後，為市政府帶來了驚喜。在2017年波特蘭運輸局收到的汽油稅總額有1,990萬元，較預期的1,600萬元多出近400萬元。

收到的1,990萬元中，有1,860萬元是來自汽油稅；而另外的130萬元是來自柴油稅的。

早在2016年，市民投票通過徵收10仙汽油稅，收來的稅款，其中的56%將用作修繕街道，而餘下的則用在改善道路安全方面，包括行人及單車，並優先在學校附近的地區進行改善工程。

提出這議案的前市議員Steve Novick 對這成績表甚表欣慰。

另外，波特蘭市議會還批准了一項重型車輛的使用稅，包括向在波特蘭市街道行走的貨運卡車徵稅，這等重型車輛在波市以外是免繳汽油稅的。這項收入還未有計算在這報告中，預計這還會帶來每年250萬元的額外收入。

波特蘭市這項汽油稅為期四年，在2017年開始徵收10仙汽油稅至2020年完結，估計這項稅收戕每年為市政府帶來1,600萬元收入。

另外，俄勒岡州政府去年批准向全州增收4仙汽油稅，增稅後的汽油稅是34美仙一加侖，並已於今年一月一日開始。州政府並已計劃有三次每次加收2仙汽油稅的時間表，分別在2020年、2022年及2024年執行。