波市新法例　明年開始賣房必須取得節能報告



（本報綜述）由明年一月一日開始，波特蘭市政府新法例規定，業主在房屋放盤前，必須取得節能報告（energy audit）。

這條新法例早已在去年的波特蘭市議會中通過。由2018年一月開始正式執行。

對不少準備賣屋或是地產經紀來說，取得房屋節能或耗能分數，就等如在汽車標明一加侖可走多少咪一樣，為大家帶來不便。但市政府人員認為，這樣將鼓勵更多賣屋人士改善房屋的節能效率，令到買家能節省在能源方面的開支，有助抗衡全球的氣候變化。

本市一名業主Lynn，剛為她位於Mt. Tabor 有50多年歷史的房子進行節能測試，結果令她感到震驚。雖然她已安裝了一套太陽能的熱水系統和在屋頂上安裝太陽能板，並更換了正個暖氣系統，但她的房子只能拿到三分，十分為滿分。經專家測試後，原來她們還需在屋頂閣樓加一呎厚的保暖物料，而屋內的窗口有滲漏情況。她說，想像一下20年的時間，這樣做可能在能源方面的開支節省過萬元。

大波特蘭地區地產經紀聯會曾積極推反法例，並指這法例將導致房價上升，甚至封殺不少買賣，而無助環保。現時他們要做的是要教育他們的顧客，未能獲得這報告的業主將有可能被罰款500元。

負責進行評分的機構是Enhabit，市政府因為這家前身名Clean Energy Works的非營利機構在這方面有豐富的經驗，而將評分的工作判予他們。

在過去Enhabit曾進行過14,000個類似的評分，並協助顧客們找尋受過訓練的承包商為房子進行節能工程。他們亦協助顧客取得貸款，透過每月的能源帳單分期清還。

俄勒岡州及波特蘭市在環保方面可以說是全國的先鋒，包括由俄勒岡州能源信託（Energy Trust of Oregon）向用戶提供改善能源的補貼，但因為天然氣費用一直處於歷史低位，領取補貼的人士不多。為了強制市民關注節能，才有今天這條新法例。

準備買屋的人士，明年起必需先請來一名家庭能源評估員到家中進行評估並給予評分。市政府估計這費用將會是150元到250元左右。