波市政府通過臨時限制外賣公司收費 上限為餐費10%　即時生效



（本報綜述）在居家避疫期間，民眾已習慣了向餐館買外賣，有些會自己到取，但有不少顧客都會選擇透過外賣公司送餐到府的服務，但多間外賣公司向餐館收取過多的費用，在這疫情期間更有公司調高收費，而這費用最終還是要由食客負擔。

在波特蘭市議會周三的會議上，議員們一致通過，在新冠疫情期間，限制外賣公司收費，這些公司包括Grubhub、Doordash、UberEats、Postmates等。新法例規定這等公司最多只能收取客人餐費的10%作為服務費。如客人自己到取，則收費不能超過客人餐費的5%。在過去，有不少外賣公司的收費約為客人餐費的25% 到30%。

違返這規例的公司可被罰款500元。

這條新法例，由克洛伊·尤達利（Chloe Eudaly）議員提出，其助手表示，他們已準備好這等外賣公司會採取法律行動來阻止這項法例。

對餐館業來說，這是一個好消息。有餐館向本報透露，這些外賣公司收費過高，餐館一是將費用加在餐費上由顧客來承擔，但很多顧客不願付那麼多的費用；一是自己負擔，但這樣做就變得無利可圖，倒不如關門休息。有餐館亦選擇自己送外賣。

其中推動這法例的亞太裔聯盟代表亦應邀在今天的市議會中就這法例作證，早前在透過向翡翠區了解到餐館業在疫情下的經營困難後，向市政府要求限制外賣公司的收費，結果今天（8日）在市議會會議上經聽證後，獲議員們一致通過。

這臨時法例即時生效，直至波特蘭市取消緊急令的90天後自動無效。