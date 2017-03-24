波市政府通過法例　趕走滋事份子　讓市議會會議順利進行

（本報綜述）上周三，波特蘭市議會一致通過一條賦予市議會權利將擾亂開會程序的激進滋事份子趕出會議，並嚴禁他們在六個月內進入會議廳。隨即有慣性示威者表示，新例不合乎憲法，違返了示威者的言論自由。

一直以來，市政府每逢周三早上的市議會均歡迎市民參加，並提意見。近半年來，由於市民對市政府處理反特朗普示威，示威者飽嚐警察的暴力對待，紛紛湧到市政廳表示不滿，前任市長海爾斯曾為了避開示威者的滋擾，示威移師到小型會議室內繼續。至新市長上任後，示威者仍不滿其用嚴厲的手法對付示威場面，多次到市議會中搗亂，令會議無法進行。為了能順利去討論各項有關民生的議題和施政方式，上周三，惠勒市長連同四位市議員一致通過新法例，將激進滋事份子趕出市政廳。

市長在新例通過後表示，他明白到新例其中「不准被趕人士在六個月內參加市議會會議」一項有可能觸犯憲法，並有可能要面對法律的挑戰。他重申新例目的是應對會議期間一些粗暴吵鬧和敵對的情況。

在過去，示威者曾擾亂會議，目的是要市政府留意到已有四名露宿者死在街上，又或警察開槍射死一名非裔青少年等情況。示威這在會議中叫囂，並出言誹謗，又在市政大樓外塗鴉，並恐嚇市政廳職員等。

上周在市議員準備通過這新例前，多名不滿人士簽名發言，在說一些與所提問題完全無關的事情，目的在阻止新例通過。在市議員就新例發言時，示威者再次大叫，擾亂議程。

一名已出席了市議會會議，並經常發表意見已有15年的市民表示，他一定要將市政府告上聯邦法院，因為按他數年前的案例，市政府所訂的法例是不合乎憲法的。

他指出在過去15年，曾多次因激進的行為被趕出會議，但下一次會議他仍然可坐在其中，繼續發表意見。這是公平的，但不准被趕的市民在六個月內到市議會發表言論，就是不合乎憲法的。在2015年他已就被拒絕參加市議會已將市政府告上聯邦法庭，結果獲勝訴，他指今次市政府再次挑戰聯邦法例。

惠勒市長表示，他會向聯邦法官進行諮詢，並表示立新例是迫不得已，因為示威者已嚴重影響到市議會的運作。