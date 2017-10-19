波市市長要求資助廉租屋　TriMet 稱不合法

（綜合報道）上周六，波特蘭市長特德·惠勒在出席一社區論壇時表示，他要求TriMet在準備2018年11月公投的17億美元的區域交通融資題案時，撥出一億元用在廉租屋上。但TriMet 公司的回應是，他們不能將資助金額花在房屋上。

市長出席論壇的地點是西南走廊（SW Corridor），都會局早前建議在這一區開闢一條全新的，造價高達24億元的輕鐵線，題案中包括有7.5億美元的建造費及9.5億美元用作舒緩交通擠塞和道路安全的項目。

市長向予會人士說：「我要確保我們有足夠的金錢用在廉租屋。我已經要求把1億美元留給廉租屋的建造上。」

在公告發佈後，惠勒接受了媒體的採訪時稱，市政府已經與TriMet進行了“多次對話”，但還沒有達成共識。

然而，TriMet公共事務主任伯尼底表示，將資金用於住房，對TriMet 來說是不合法的。但他表示他們完全理解社區對廉租屋的需求。然而，在法律上，TriMet是不能發行任何種類的住房債券的，包括低收入或廉租屋。儘管我們與司法合作夥伴討論設立債券來資助緩解交通擠塞的可能性時，他們也努力協助市長找出沿線一帶，可建造廉租屋的機會。

TriMet的官員曾說過，機構的章程阻止TirMet直接將錢用於房屋上。TriMet在過去只支持隨交通發展而建造的廉租屋，但沒有直接用金錢支付任何費用。

市長則表示，本地區正處於廉租屋危機中，目前需要的是得到政府各部門的通力合作。惠勒表示，之前，新建的輕鐵線導致沿線地區中產階級化和原居民被迫遷離，他堅持必須避免在西南走廊專案中出現同樣的情況。

預計到2035年，有大約7萬多人將搬到波特蘭和Tualatin之間的，從而提高該地區的住房成本，並極有可能將低收入人群迫遷。

惠勒市長還表示，我們必須在住房戰略方面做得更好，還必須從整體上作考慮。

新的輕鐵路線是由都會局設計的。它將從波特蘭穿過Tigard到Bridgeport村。最終計畫直到2018年春季或夏季才會確定。

預計聯邦政府將支付該項目50%的費用，TriMet 準備在2018年的交通融資題案，就是要籌得聯邦政府要求的另一半配對金額。