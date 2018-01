波市今月開始要求賣房者提供能源評分報告　否則可能被罰500元

(本報綜述)今年一開始,按波特蘭市政府的新法,屋主在賣房前,必須提供一份房屋「能源評分」,好讓買家得到更多有關擁有這一家房屋的成本是多少。這條新法例早已在去年的波特蘭市議會中通過,由2018年一月開始正式執行,這令波特蘭市成為全美首國有這樣法例的城市。賣家要取得房屋「能源評分」一定要花錢請請來一名家居能源評估員到府,評估員會作出一個快速的檢查,並計算房屋所需的能源。另外,評估員亦會向屋主提供一些有效的節能方案。費用將會是150元到250元左右。「能源評分」就等有著在出售的新汽車上標明一加侖可走多少咪一樣的作用,讓買家可按評分來計算擁有這房的每月開支。市政府官員希望新法例能促成屋主們在賣房之前,鼓勵更多賣屋人士改善房屋的節能效率,讓新買家在使用冷暖氣系統和能源時能做到節能減碳的環保目標。大波特蘭地區地產經紀聯會曾積極推反法例,並指這法例將導致房價上升,甚至封殺不少買賣,而無助環保。無耐法例已通過並由今月正式開始實施,現時他們要做的是要教育他們的顧客。未能獲得這報告的業主將有可能被罰款500元。負責進行評分的機構是Enhabit,市政府因為這家前身名Clean Energy Works的非營利機構在這方面有豐富的經驗,而將評分的工作判予他們。在過去Enhabit曾進行過14,000個類似的評分,並協助顧客們找尋受過訓練的承包商為房子進行節能工程。他們亦協助顧客取得貸款,透過每月的能源帳單分期清還。俄勒岡州及波特蘭市在環保方面可以說是全國的先鋒,包括由俄勒岡州能源信託(Energy Trust of Oregon)向用戶提供改善能源的補貼,但因為天然氣費用一直處於歷史低位,領取補貼的人士不多。為了強制市民關注節能,才有今天這條新法例。目前市政府亦正在探討商業建築物的能減碳方式,並從要求業主監察和報告耗能量開始。如要獲得更多有關的資訊,請參考下列的建議:- 如要找尋認證的家居能源評估員,可查閱網頁:www.earthadvantage.org/pdxhes/assessors.html- 有關詳情,請到市政府的網頁www.pdxhes.com,或電郵至或直接撥電規劃及可持續發展局(Bureau of Planning and Sustainability)503-823-5771。- 個別房屋的「能源評分」的公開的,市民可到www.greenbuildingregistry.com/portland/查閱。

