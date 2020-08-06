法案簽署15年後　俄勒岡州終可簽發《真實身份證》



（本報綜述）2005年，國會通過了《真實身份法》（Real ID），15年後，布朗州長獲國土安全部通知，俄勒岡州終於符合聯邦《真實身份證》法例的要求。州運輸局因此已正式可以簽發《真實身份證》駕照給駕車人士，但強調，在本州是不需要使用《真實身份證》來駕車的。

《真實身份法》要求美國各州發放的包括駕照在內的ID（身份證明）必須符合聯邦的標準，才能憑其乘搭美國國內航班或者進入聯邦機構。

從2020年10月1日起，凡搭乘美國國內班機的美國居民一律需出示“真實身份證”（Real ID）、護照或其他聯邦機構核發的身份證明，否則將無法登機。如沒有《真實身份證》，出示護照也可以。

州政府在周二發新聞稿說明，目前的駕照，在2020年10月1日後，仍然像現時一樣照常使用，作為各樣的身份證明，只是在乘搭國內航班或進入聯邦機構時才需要用到新的《真實身份證》。

運輸局呼籲民眾無需急於到車管局更換駕照，他們說「等得就等」，因為預期更新駕照的民眾很多，且疫情阻慢工作進度，民眾輪候時間會較長，如有急需，應考慮申請護照或護照卡。

車管局（DMV）表示，如要辦理任何有關駕照的手續，民眾要先到DMV2U.Oregon.gov 預約。

為免應付不來民眾的服務要求，車管局列出下列六個情況來決定你是否馬上要預約：

一． 如你的駕照在一年或以上的時間才到期更換，請你考慮等稍後才更換，因為機場安檢要到明年10月才正式要用《真實身份證》；

二． 考慮申請護照，其有效期是10年，如你已有護照，或可申請一張護照卡，方便放在錢包內，費用也較《真實身份證》平宜；

三． 如要現在就申請《真實身份證》，因疫情導致車管局的工作積壓如山，你可能要等候多個星期；

四． 一經定出預約時間，請在應約前，準備好所有所需的文件，請參考oregon.gov/realID網頁內的詳述；

五． 如你需要打電話到車管局，請留意目前車管局每天均接到海量的電話，如打不通，請繼續撥打，但不要用自動撥打的方式，因為這會導致車管局的電話系統大塞車；

六． 目前車管局已暫停考路車這服務，如急需考獲駕照，可使用第三方的駕駛考試服務：Oregon Class C Drive Testing Businesses。

《真實身份證》Real ID是什麼？

自從美國遭遇了911事件之後，就一直致力於如何加強國土安全。2005年美國國會通過了 REAL ID Act，即真實身份法案，這是美國聯邦政府對各州政府頒發的身份證件制定最低安全標準，以加強身份證件的安全性，預防暴恐事件。

目前，美國大部分的州都已經執行《真實身份法》，只有俄勒岡和奧克拉荷馬需延期。