沒有電力供應的日子怎過？　



（本報綜述）冰雪暴過後的周二，仍有超過21萬戶人仍未有電力供應。波特蘭電力公司（PGE）表示，該公司動用了超過2,500名工作人員，參與24小時的搶修行動。

在本州的西北區和華州的西南區，共有5,000條電纜倒下。有住在West Linn的居民表示，他住的地方，有很多樹木倒下，走出屋外一看，以為有龍捲風吹過，到處到是掉下來的樹枝，有些房屋更被倒下的大樹壓毀。

PGE表示，他們優先搶修那些有最多用戶的地區，由於情況嚴重，他們提醒那些仍未有電的用戶，可能還需等待數天才能恢復。

這幾沒有電力供應的日子，人們怎樣過的呢？

如果家中全是用電的，這幾天不但不能煮食，更是沒有暖氣和熱水用。在這嚴寒氣溫下，不願留在家中「受難」的民眾，紛紛入住酒店「避難」。令到在疫情下慘淡經營的酒店業，這兩天的生意突然火紅，幾乎所有客房都租出。

在周一下午，根據旅遊服務公司Expedia的數字，在波特蘭市中心，珍珠區和萊特區，唯一仍有客房出做的就只有Downtown Value Inn。除了本地市民外，酒店亦擠滿了受惡劣天氣影響，航班停飛而滯留在此的旅客。有酒店在周一早上仍有20間客房，但到中午已全租出。

這突然其來的生意，給酒店人員來個措手不及，因為平時只有30%入住率的人手，一時之間未能應付酒店要求的“嚴格清潔守則”以防新冠病毒的傳播。有酒店雖然有房租，但因為工人在暴風雪下，未能出門上班，所以有很多房間尚未趕及清潔。另外，餐館也因風雪未有開門，沒有送外賣服務，酒店在找食物也有困難，員工也沒時間到超市購買雜貨。

入住酒店的本地民眾，有表示不能容忍沒有上網服務，不能看電視，最重要的是沒有暖氣，房屋內太冷。

在Gladstone 市就發生有民宅在家使用發電機取暖，因而家中六人全中了一氧化碳毒。

有民眾因為疫情，特別買了冰櫃和放滿凍肉，方便居家避疫。經過多天沒有電，冰櫃的肉也變壞了，有人因此損失了半隻牛。

除了我們提到使用手提石油氣爐來煮食外，家有石油氣燒烤爐的，也就成為了唯一的煮食工具，有人更用烤爐來煮熱水沖咖啡。

汽車也成為了救命的地點，有民眾說，日間在車上取暖，為手機充電，有在家上網工作的，一是到朋友家工作，一是在車上工作，有人決定還是請假吧。

在沒有電力供應下，加油站也排長龍，民眾到來除了為汽車加油外，有購買石油氣，或是買汽油為家中的發電機加油。加油站有因為沒有電而關門，也有因為汽油買光了，下一車汽油因雪地而延誤，所以關門。有住在西邊的市民說，走遍家附近的加油站都加不到油，最後走到華盛頓州的溫哥華市，終於入滿一缸油回家。