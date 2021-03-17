汽車催化轉換器盜竊猖狂 俄勒岡州擬立法遏止



（本報綜述）汽車排氣系統中的催化轉換器（catalytic converters）盗竊案已成為一個日益嚴重的問題。俄勒岡州參議院提出的一項新法案SB 803，希望通過禁止廢金屬企業購買或接受大多數催化轉化器來遏制該汽車零件的猖狂盜竊行為。

在二月份，西蒙斯女士的一輛豐田普銳斯（Prius）因被偷去催化轉換器而要拿到豐田車廠修理，當車廠通知她車已修好，並到取汽車時，再發現剛重新安裝的全新催化轉換器不見了，相信是汽車修好後停泊在停車場時，催化轉換器再被偷走。

而根據本地俄勒岡人報的調查，被偷走催化轉換器的車款，絕大部是豐田的普銳斯。

催化轉換器是現代汽車上一種用於幫助減少排氣管有害煙霧的設備，有助於空氣過濾，特別是豐田普銳斯這類清潔能源車輛是必須的，而且這類油電混合車的催化轉換器是含有貴重金屬的。有修車師傅表示，2004至2009年的第二代豐田普銳斯最容易成為小偷的目標，因為這款車的催化轉換器比其他型號更容易取下。

有經驗的賊人使用千斤頂將汽車支起後，僅需幾分鐘便可將車底下的催化轉換器偷走。豐田普銳斯的催化轉換器可以賣到500美元或更高的價格，而購買新的在加維修費可以從1500元至3000元不等。

催化轉換器盜竊事件發生在全國各地，竊賊似乎是在垂涎轉換器內的三種貴金屬：鉑（platinum）、銠（rhodium）和鈀（palladium）。而盜竊催化轉換器案件上升的原因是，這些金屬 「現在比黃金更有價值」。

根據華盛頓郵報的報導，本月初一金衡盎司金衡的銠，價格約為27,000美元，高於三年前的1,700美元。鉑、銠和鈀價格上漲的原因是，汽車製造商為了滿足日益嚴格的排放標準，它們需要在新型催化轉換器中加入更多這類金屬來滿足排放標準。這令它們在回收市場上很有價值。

在東北區的Atomic 油電車修理公司的東主百得指出，自去年一月以來，他們已為客人重新安裝了240個轉換器，也為客人安裝了580個防盜器。

看 到這問題的嚴重性，百得自創網站，游說政府官員能協助解決這問題，而麥縣檢查官邁克．施密特（Mike Schmidt）亦支持這個S803提案。

在州立法會提出這提案的戈爾塞克（Gorsek）議員和其他議員均意識到僅憑這提案還不足以阻止盜竊。我們還要面對的外州需求的問題，但在本州，實施這法例是一個好的開始。戈爾塞克說：“如果您想賺快錢，但必須要開車四五百哩才能變賣偷來的東西，這將是一個強大的阻力。”

為防止汽車的催化轉換器被盜，警察有以下建議：

－將車停在光線充足的地方或攝像頭底下；

－安裝可感受震動的警報系統；

－如可能，盡量將車停在車庫內；

－確保停在家中監視系統的攝像頭底下；

－下次做保養時，要求汽車修理廠將你的車牌號刻在催化轉換器上，並用永久性記號筆塗色方便辨認；

－安裝催化轉換器固定裝置，防止被盜。