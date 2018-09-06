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江蘇灌雲縣及東台市政府代表團 相繼抵達俄勒岡州進行友好訪問

刊登日期: 9/6/2018

（本報記者俄廣才攝影報導）應俄勒岡中國姐妹關係理事會邀請，以朱興波縣長為團長的灌雲縣政府代表團，以及以邱海濤副市長為團長的東台市政府代表團共十餘人，於上週先後抵達本地，對俄勒岡州進行友好訪問。

卡拉卡瑪斯郡主席Jim Bernard（左）付主席Ken Humberston（中）在郡府歡迎朱興波縣長

灌雲縣政府代表團成員有灌雲縣政府辦主任孫衛林，縣財政局局長劉澤，縣農業機械管理局局長陸慶武。

東台市政府代表團成員有東台市經濟發展局局長朱雯，市經濟信息委員會主任朱文勝，市開發區管理委員會主任杜驊，市投資開發公司部門經理胡倩雯。

俄勒岡中國姐妹關係理事會成員與灌雲縣政府代表團在歡迎晚宴上合影

俄勒岡州參議院能源委員會主席Dembrow，卡拉克瑪斯郡郡長Jim Bernard，副郡長Ken Humberston，俄勒岡中國姐妹關係理事會執行主席藍進，副主席應書琪等與代表團成員親切會面。克拉克馬斯郡經濟廳、農業廳、旅遊局等多個部門的負責人積極參與，在熱情友好的氣氛中，共同探討未來雙方在經貿、文化等多領域內合作的可行性。

州參議院能源委員會主席Dembrow（左）與灌雲縣縣長朱興波親切交談

江蘇東台市在可持續發展方面居全國領先地位，目前新型清潔能源使用率已達51%，預計未來五年將陸續遞增至80%以上。以可持續發展著稱的俄勒岡州，到2030年新型清潔能源的使用率才達到25%，相比之下與東台市有較大的差距。

東台市副市長邱海濤表示，對俄勒岡州的環保印象深刻，未來雙方合作的空間非常廣闊，希望在環保與新能源利用方面做出一些實質性的合作。

俄勒岡中國姐妹關係理事會執行主席藍進表示，雖然目前中美貿易關係持續緊張，但對兩國民間的交流並沒有形成任何阻礙，俄勒岡州的對中國交流與合作的熱度依然是方興未艾，不論是中國方面還是本地政府方面，雙方依然是在真誠地推動著交流與合作的進展。

卡拉卡瑪斯郡主席Jim Bernard（左）付主席Ken Humberston（中）在郡府歡迎朱興波縣長

藍進表示，在中美貿易關係持續緊張的情況下，中國美民間的人文交流尤其顯得重要，未來中美關係的發展很大程度上取決於人文交流的持續友好發展。

據了解，由州議員Divid Smith率領的俄勒岡中國姐妹關係理事會代表團一行，將於今年10月份訪問中國。俄勒岡州經濟廳，克拉克馬斯郡正副郡長、郡旅遊局、郡發展局，以及企業家、大學教授等21人，將參加在上海舉行的中國首屆進口商品博覽會，同時在展會上設立俄勒岡州展位。

屆時，代表團一行還將赴江蘇灌雲縣，以及東台市等地進行友好訪問。

  • 刊登日期: 9/6/2018 @ 9:39
  • 最後修改: 9/6/2018 @ 9:39
  • 類別: 本週新聞

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