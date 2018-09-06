江蘇灌雲縣及東台市政府代表團 相繼抵達俄勒岡州進行友好訪問

（本報記者俄廣才攝影報導）應俄勒岡中國姐妹關係理事會邀請，以朱興波縣長為團長的灌雲縣政府代表團，以及以邱海濤副市長為團長的東台市政府代表團共十餘人，於上週先後抵達本地，對俄勒岡州進行友好訪問。

灌雲縣政府代表團成員有灌雲縣政府辦主任孫衛林，縣財政局局長劉澤，縣農業機械管理局局長陸慶武。

東台市政府代表團成員有東台市經濟發展局局長朱雯，市經濟信息委員會主任朱文勝，市開發區管理委員會主任杜驊，市投資開發公司部門經理胡倩雯。

俄勒岡州參議院能源委員會主席Dembrow，卡拉克瑪斯郡郡長Jim Bernard，副郡長Ken Humberston，俄勒岡中國姐妹關係理事會執行主席藍進，副主席應書琪等與代表團成員親切會面。克拉克馬斯郡經濟廳、農業廳、旅遊局等多個部門的負責人積極參與，在熱情友好的氣氛中，共同探討未來雙方在經貿、文化等多領域內合作的可行性。

江蘇東台市在可持續發展方面居全國領先地位，目前新型清潔能源使用率已達51%，預計未來五年將陸續遞增至80%以上。以可持續發展著稱的俄勒岡州，到2030年新型清潔能源的使用率才達到25%，相比之下與東台市有較大的差距。

東台市副市長邱海濤表示，對俄勒岡州的環保印象深刻，未來雙方合作的空間非常廣闊，希望在環保與新能源利用方面做出一些實質性的合作。

俄勒岡中國姐妹關係理事會執行主席藍進表示，雖然目前中美貿易關係持續緊張，但對兩國民間的交流並沒有形成任何阻礙，俄勒岡州的對中國交流與合作的熱度依然是方興未艾，不論是中國方面還是本地政府方面，雙方依然是在真誠地推動著交流與合作的進展。

藍進表示，在中美貿易關係持續緊張的情況下，中國美民間的人文交流尤其顯得重要，未來中美關係的發展很大程度上取決於人文交流的持續友好發展。

據了解，由州議員Divid Smith率領的俄勒岡中國姐妹關係理事會代表團一行，將於今年10月份訪問中國。俄勒岡州經濟廳，克拉克馬斯郡正副郡長、郡旅遊局、郡發展局，以及企業家、大學教授等21人，將參加在上海舉行的中國首屆進口商品博覽會，同時在展會上設立俄勒岡州展位。

屆時，代表團一行還將赴江蘇灌雲縣，以及東台市等地進行友好訪問。