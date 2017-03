永明的創始人薛月明醫生撒手塵寰　享年77歲

永明的創始人薛月明醫生,于3月10日晚上11時12分與世長辭。享年77歲。

薛醫生出生于1940年廣東新會古井,1969年廣州中山醫學院醫科畢業,分配到古井人民醫院工作,她以精湛的醫術和熱心助人的工作態度,獲得了廣大民眾的喜愛。薛醫生的名字當時在古井遠近馳名。在古工作的十幾年裏幫助了無數人,逢年過節康復的病人都上門送上他們自己種水果蔬菜和親手做的食品已表感謝。

在1983年10月她和兒子一起移居美國開始了好她人生中的新的一頁。 他們母子倆人隻身來到美國在新的環境下一切從零開始。來美初時語言不通是她最大的挑戰。 對一位年過四十的人來説在八十年代的波特蘭不懂英文不會開車生活的確是困難。但是她以勤奮好學的精神很快就克服了一個又一個困難。

在1984年開始她在「金亞洲市場」工作。工作初期只是一名雜工,但是她並沒有灰心,無論什麼工作她都努力做到最好。憑著她的努力和堅持,很快薛醫生的名字就在波特蘭轉開了。1993年她在兒子,媳婦及兄弟的幫助下開創了永明堂。她以助人為樂的精神堅持免費義診。她把中醫和中藥在本地發揚光大。在十幾年中診治了數千人次,其中包括華人,越南人,白人和其他種族的病人。無論什麼人她都是以一個醫者父母心的態度盡心盡力。有如很多顧客所言她不只是醫病,還告訴他們怎麼日防病保健。他們有些人遠在其他城市如西林、尤金市,都特地到來永明找薛醫生求醫。永明堂就成為了波特蘭市最大的中藥房。在1995年薛醫師也曾經接受Oregonian 訪問和專題報導。

就如一個白人顧客有網上點贊說”Wing Ming Herbs is one of Portland’s Treasure, We are very fortunate to have Ms. Ming in our community". 他說永明是本市的一寶,我們很幸運能有薛醫師在本市。

薛醫生的一生是奮鬥的一生,也是磨練的一生。她一生接受了多少大小挑戰,經歷了多少艱辛。薛醫生你現在可安息了!

薛醫師雖然離開了我們,但是她留下的精神將會在永明堂永遠長存。