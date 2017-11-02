永康街餐廳將進駐波特蘭市中心



（本報綜述）根據本地俄勒岡人報的報導，來自拉斯維加斯，以台灣知名美食地標為名的永康街餐廳將進駐市中心先鋒購物中心的美食廣場。該報以「波特蘭市中心是否有一家新的點心餐館」為題透露這消息。

先鋒購物中心的美食廣場目前仍在裝修中，大家都關注重開後會為波特蘭的食客帶來那些新口味，據了解，永康街餐廳將是首家進駐裝修後的美食廣場的食肆。

據報導，永康街原店是在美國拉斯維加斯著名的巴黎酒店內，於2014年開業，以台灣知名美食地標為名，吸引顧客光臨。當時的負責這項目的管理公司表示，永康街是台北著名的區域，以特色餐廳、咖啡店、本土小吃以及世界風行的餐飲聞名，他們將永康街的概念引進巴黎酒店，吸引愈來愈多的亞洲顧客。

根據網站的資料，拉斯維加斯的永康街餐廳提供20多款點心、燒味飯、台式湯麵、炒飯、炒麵、小籠包、春卷、港式奶茶．．．．等等。

俄勒岡人報及本地一個飲食資訊網站均以「點心」作重點來介紹這一家餐廳，因為在拉斯維加斯店內，他們亦是以侍應推「點心車」作賣點，並指目前波特蘭市的點心餐館聚在東南區，和西邊的 99大華。「點心」在市中心隨著唐人街點心餐館逐一離去後，大家都密切留意這「點心」再現波特蘭市中心的消息。

對喜歡逛Downtown（市中心）的人士來說，這可以說是多一個選擇。

先鋒購物中心的美食廣場已關閉作重新裝修有一段時間，管理公司在這段期間在物色另類口味的美食，希望重開時給予顧客一個全新的感覺。