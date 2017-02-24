水務局再發現水庫有寄生蟲

（本報綜述）根據波特蘭水務局的發佈，在最近一次Bull Run水源的食水檢測中，再一次發現有死去的寄生蟲，這已是今年對這供水源流所進行的第九次檢測。

經過反複檢測水源，發現供水中有種稱為隱孢子蟲的寄生蟲，波特蘭水務局在上周一（13日）已正式將波特蘭市的供水源，由Bull Run流域切換到位於哥倫比亞河沿岸地下的備用水源。在切換供水後的兩天，即15日的檢測中，水務局仍然發現寄生蟲的存在，這是自本年一月一日起採摘的第31個供水樣本中，第九次發現有寄生蟲。

波特蘭水務局表示，民眾的健康和安全是他們最關注的，因反複檢測到一種稱為隱孢子蟲的寄生蟲存在供水之中，所以立即停止使用有問題的水。水務局發言人表示，該局人員將繼續與麥魯瑪縣衛生部及俄勒岡州衛生局監察供水源頭的水質，確保民眾能安全地飲用食水。

哥倫比亞河沿岸地下水將會繼續負起供水予本地住戶的責任，在這期間，水務局將繼續檢測Bull Run 流域的水質，直至水質完全合格，才會考慮轉回用Bull Run 流域的供水。

隱孢子蟲的常見來源是動物糞便，民眾食用含這寄生蟲的食水，可引致呼吸道和腸胃道疾病，對免疫力弱的人士來說，特別危險。在1993年，威斯康辛州就爆發過集體感染的個案，導致104人死亡，數千人受感染。

因為這事件，聯邦政府規定所有有露天水源的城市，必須設監測和去除隱孢子蟲的設施。由於Bull Run流域的水質一直以來都以清潔見稱，所以一直以來，波特蘭市都獲豁免，但必須定期檢測水源確保沒有隱孢子蟲的存在。俄勒岡州衛生局有權取消這項豁免，並要求本市建造除蟲的設施，這設施成本可能超過一千萬元，如本市真的有這必要，這費用定會由用戶成擔，到時水費又會再漲了。

水務局局長麥克認為導致這次隱孢子蟲的發生的原因是：這個冬天的大雨導致了更多的動物廢物被沖入Bull Run的兩個湖泊。他說：「我們有一個受到嚴密保護的流域。可以說是全國最受保護的地區之一，但是那裡有很多野生動物。」

今次，俄勒岡州衛生局與監管機構並未要求波特蘭市切換供應水源，但為了確保市民從水龍頭接到的水是絕對安全的，水務局作這決定。